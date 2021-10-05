«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزتي «أفضل مصرف رقمي» و«أفضل مصرف إسلامي» من مجلة آسيا موني الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي فوزه باثنتين من الجوائز المرموقة عالمياً تقديراً لجهوده في مجال التحول الرقمي، ضمن نسخة 2021 من جوائز مجلة آسيا موني الشرق الأوسط التابعة لمجموعة يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور الإعلامية العالمية.

وتكرم جوائز آسيا موني العالمية المصارف التي حققت أداء متميزاً خلال الـ12 شهراً الماضية ضمن مجموعة من فئات الخدمات المصرفية الرئيسية، حيث فاز فيها مصرف أبوظبي الإسلامي بجائزتي «أفضل مصرف رقمي» و«أفضل مصرف إسلامي».

وبذل المصرف جهوداً دؤوبة خلال العام الماضي لتزويد عملائه بمنصة رقمية رائدة ومتميزة، وهو ما أثبتته الزيادة التي سجلها المصرف بنسبة 30% في قاعدة عملائه النشطين على قنواته الرقمية.

كما برز النجاح الباهر للاستراتيجية الرقمية للمصرف في النمو القوي لمعدلات الاستخدام الرقمي لخدماته بنسبة 58% و31% لفتح الحسابات الجارية وإجراء التعاملات المالية الشخصية، على التوالي.

وشهدت خدمات مثل التحويل الرقمي للأموال وتحديث ملفات العملاء تزايداً ملحوظاً بواقع 88% و40%، على التوالي. ويوفر المصرف حالياً خدماته الرقمية لأكثر من 700,000 عميل نشط، حيث تبلغ نسبة العملاء النشطين يومياً أو أسبوعياً معدلاً قياسياً بنسبة 70%.

وقدم المصرف لعملائه على مدار الأشهر الـ18 الماضية ميزات وخدمات مبتكرة منحتهم تجربة مصرفية مبسطة ومريحة، بما فيها الفتح الفوري للحسابات وإطلاق مصرف «أموالي» الرقمي، أول مصرف رقمي يستهدف العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: فخورون بفوزنا بهاتين الجائزتين، لا سيما أنّنا بذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم من حيث حلولنا وقنواتنا الرقمية المتميزة.

كما خصصنا جزءاً كبيراً من استثماراتنا في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا، إلى جانب تزويد عملائنا بالعديد من المنتجات والخدمات المتفردة.

وكانت استجابة عملائنا لهذه الخطوات مبهرة للغاية، ما عزز من وتيرة الاستخدام الرقمي للخدمات إلى مستوى قياسي عند 70% من إجمالي العملاء النشطين رقمياً، والذين يزيد عددهم على 700 ألف عميل. ونتطلع لطرح مزيد من المبادرات القائمة على التكنولوجيا في منصتنا الرقمية خلال المستقبل القريب.

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