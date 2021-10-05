«دي لييو الدولية» تقدم الخدمات الاستشارية لمجمع «بلوك 7» الجديد للابتكار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «بلوك 7»، مجمع الابتكار الجديد الواقع في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) التابعة لشركة «ZonesCorp»، اختيار الشركة الاستشارية دي لييو الدولية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، بهدف إنشاء منظومة داعمة لرعاية الابتكار والمبتكرين من حول العالم.

وسيأتي تطوير شركة «بلوك 7 للاستثمار»، المملوكة بشكل كامل لشركة «EFIRE Capital» والتي تم الكشف عنها في بداية هذا العام، بهدف تكوين منظومة متكاملة في العاصمة الإماراتية أبوظبي من شأنها أن تعزز الابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا وتحقيق التقارب بين الأفراد والجهات التي تحقق تغييرات إحلالية لتقديم حلول مبتكرة من أجل مستقبل أفضل.

وقال إعجاز أحمد، مدير عام شركة دي لييو الدولية: نفخر كثيراً بأن نكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة بلوك 7. ويلتزم فريقنا المكون من نخبة الخبراء بتوفير خدمات إدارة المشاريع والتكاليف للمساهمة في تحقيق رؤية بلوك 7 الاستراتيجية. ويوفر تأسيس «مجمع بلوك 7 للابتكار» منصة غير مسبوقة للمبتكرين والأكاديميين والباحثين والطلاب الذين يبحثون عن تطبيقات جديدة للتقنيات المعاصرة ويسعون إلى استكشاف الابتكار في الحلول الرائدة في القطاع.

ويقع المجمع في قلب مدينة أبوظبي الصناعية على تقاطع ممرات النقل الرئيسي E11 وE30، ويسهم في رفد ممرات النقل بشكل مباشر، حيث ترتبط هذه الممرات بالملايين من الشباب العرب في الإمارات وخارجها.

ويتم حالياً تطوير البنية التحتية للمشروع الذي من المقرر اكتماله في الربع الأول 2023، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية. عند اكتمال المشروع، سيضم «بلوك 7» عددًا كبيراً من مساحات عمل مشتركة، ومؤسسات أكاديمية، ومختبرات، ومراكز بحثية، ومجمع سكني، وفنادق، ومتاجر تجزئة، وE-arena، ومدينة ألعاب إلكترونية. وسيعتمد المجمع نهجاً مميزاً في التصميم يستخدم نظاماً نموذجياً ويلتزم بأفضل ممارسات الاستدامة في بنيته التحتية الذكية.

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