«عزيزي» تطلق 3 مبانٍ سكنية على بحيرة ريفيرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عزيزي إطلاق 3 مبانٍ سكنية جديدة تطل على ضفاف البحيرة الكريستالية الاصطناعية التي تم الإعلان عنها حديثاً والبالغة مساحتها 2.7 كيلومتر في مشروعها ريفيرا، المجمع السكني والتجاري المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسية في مدينة محمد بن راشد.

وتعد المباني الجديدة أحدث إضافة إلى مشروع ريفيرا، وتشتمل على 252 استوديو، و84 شقة من غرفة واحدة، و84 شقة من غرفتين، و19 مساحة للتجزئة ليصل الإجمالي إلى 439 وحدة. ويحتوي كل مبنى على مسبح ومناطق مناظر طبيعية وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة للشواء وملعب للأطفال وملاعب ومساحة لممارسة اليوغا، بينما سيضم المجمع عموماً العديد من ملاعب كرة السلة والتنس ومضماراً طويلاً لممارسة رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يعتبر الإعلان عن البحيرة البلورية تغييراً جذرياً لمشروع ريفيرا، وتأتي المباني الجديدة كإضافة مميزة، للمشهد العقاري في الدولة، وأنماط حياة المقيمين في مشاريعنا.

ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

كانت عزيزي أعلنت في يونيو من العام الجاري إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي البحيرة مساحة تزيد على 130.026 متراً مربعاً وتمتد عبر المجمع بأكمله، وستكون مكسوة بأرضية زرقاء وسيتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات.

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