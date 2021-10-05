اقتصادية دبي تحل أكثر من 560 شكوى من المستهلكين في المناطق الحرة

المصدر: وام

تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أكثر من 560 شكوى من الشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة خلال الـ 14 شهراً الماضية وقام بحلها، حيث توسعت خدمات حماية المستهلك لتشمل المتسوقين في جميع أنحاء دبي.

وقد بدأ المستهلكون في المناطق الحرة تقديم شكواهم إلى اقتصادية دبي بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها العام الماضي بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والخاصة، لتحسين تجربة العملاء بشكل عام في إمارة دبي.

فقد قامت اقتصادية دبي بحل 563 شكوى من المستهلكين من المناطق الحرة بين شهر يوليو 2020 وسبتمبر 2021، وكانت الحصة الأكبر منها، والتي وصلت إلى 171 شكوى وبنسبة 30.4%، تتعلق بخدمات مختلفة، حيث وصلت شكاوى الإلكترونيات إلى (90 شكوى)، تبعتها الأثاث (85)، ثم التجارة الإلكترونية (67)، وصيانة المباني والديكور (44) من بين أهم خمس فئات شكاوى.

جاء عدم الامتثال لشروط الاتفاقية السبب الرئيسي لشكاوى المستهلكين من المناطق الحرة، حيث وصلت إلى 152 شكوى، أو 27? من الإجمالي، تلتها المبالغ المستردة (130 شكوى)، والمنتجات المعيبة (87)، الغش التجاري (51) ?) وعدم تقديم خدمة ما بعد البيع (42).

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعكس شكاوى المستهلكين المستوى العالي من الوعي بحقوق المستهلك في الإمارة، وأهمية توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك لجعل التسوق في أي مكان في دبي تجربة ممتعة. وتعمل اقتصادية دبي على تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وحمايته، حيث أن تجربة العميل جزء لا يتجزأ من تحقيق المستويات الاستثنائية من التنافسية والسعادة التي تسعى دبي إلى تحقيقها. ويشير عدد وطبيعة شكاوى المستهلكين التي تلقيناها من المناطق الحرة إلى دورها الحيوي كمجتمعات قائمة بذاتها حيث يستمتع الناس بالتسوق مثل أي مكان آخر في دبي".

وأضاف الزعابي: "نقوم بتقديم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الذكية، لاستقبال الشكاوى وحلها ودياً، بالإضافة إلى تذكير المستهلكين باستمرار، بما في ذلك المقيمين والسائحين، بحقوقهم ومسؤولياتهم، حيث ينصب تركيزنا على ضمان تجربة تسوق ممتعة وتشجيع الأعمال على النمو بشكل مستدام من خلال تبني أفضل الممارسات".

وضمت إحصائية شكاوى المستهلكين في المناطق الحرة عددا من الأنشطة والقطاعات مثل: تأجير السيارات (31 شكوى)، الملابس الجاهزة والإكسسوارات (27)، المركبات (19)، المنسوجات والأغراض الشخصية (15)، الشحن (8)، الصالونات (4)، وورش إصلاح السيارات (2).

وضمت قائمة أنواع الشكاوى كل من تبديل البضائع (18 شكوى)، عدم الامتثال لشروط الضمان (17)، الرسوم الإضافية (14)، عدم الامتثال للنشاط التجاري المسموح به (11)، فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج (11)، عدم الامتثال لشروط الترويج (8)، عدم الالتزام بقائمة الأسعار (4)، زيادة الأسعار (3)، ورفض إصلاح جهاز (2)، والمكالمات المزعجة (1).

ويمكن للجمهور من المستهلكين تقديم شكواهم لاقتصادية دبي عبر التطبيق الذكي "مستهلك دبي" المتوفر على متاجر: أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae. كما يمكن الإبلاغ عن شكاوى ارتفاع الأسعار عبر المنصة Price.ded.ae.

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