«سيراميك رأس الخيمة» تقر توزيعات نصفية بـ 99 مليوناً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن 30 يونيو 2021 بنسبة 10% من رأسمال الشركة بواقع 10 فلوس للسهم بمبلغ 99.37 مليون درهم.

وقررت العمومية أيضاً المصادقة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين وهم كالآتي: الشيخ صقر بن سعود القاسمي بدلاً من العضو المستقيل خالد عبد الله يوسف آل عبد الله، وفرح المزروعي بدلاً من العضو المستقيل شيريش صاراف.

وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ودليل الحوكمة.

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