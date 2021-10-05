327.7 ملياراً تجارة الإمارات مع «الإسكوا» 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول الإسكوا إلى 327 ملياراً و733 مليون درهم بوزن للبضائع 80.11 مليون طن، خلال العام الماضي 2020، وذلك وفق إحداث الإحصاءات الصادرة عن المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول الإسكوا خلال العام الماضي شكلت نحو 23.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم والبالغة 1.4 تريليون درهم في 2020، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية العام المنصرم، بسبب جائحة «كوفيد 19».

وبحسب البيانات، استحوذت 5 دول على نحو 77.8% أو ما يعادل 254.9 مليار درهم من تجارة الإمارات مع دول الإسكو، تصدرتها السعودية بنحو 103.9 مليارات درهم (11.8 مليون طن).

وفي سياق آخر، وصلت تجارة الإمارات مع دول الكوميسا وعددها 18 دولة في العام الماضي إلى نحو 84 ملياراً و182 مليون درهم بوزن 8.82 ملايين طن، موزعة بواقع واردات بنحو 47.4 مليار درهم (2.96 مليون طن)، وصادرات بقيمة 12.9 مليار درهم (3.89 ملايين طن)، وإعادة تصدير بنحو 23.7 مليار درهم (1.95 مليون طن).

وجاءت مصر في صدارة تجارة الإمارات مع دول الكوميسا بإجمالي تجارة 25.8 مليار درهم، ثم السودان 11 مليار درهم (806.7 ملايين طن)، يليها ليبيا 7.18 مليارات درهم (1.72 مليون طن)، وأوغندا 6.97 مليارات درهم (80.8 مليون طن) وكينيا 6.85 مليارات درهم، والكونغو 6.13 مليارات درهم.

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