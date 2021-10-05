«الإمارات دبي الوطني» يتوسع في الهند عبر فرعين جديدين

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق حضوره في الهند، وذلك في أعقاب حصوله على موافقة بنك الاحتياطي الهندي لفتح فرعين إضافيين.

ويعكس هذا الإعلان أهمية الهند المتزايدة بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يُعد أحد أكبر البنوك في دبي من حيث الأصول، لاسيما في ظل استمرار الإمارات بتوطيد علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع الهند. وسيقوم البنك بافتتاح فرعيه اللذين سيقدمان خدمات مصرفية متكاملة في جوروجرام وتشيناي لتلبية احتياجات كل من الأسواق الشمالية والجنوبية في الهند.

ومن خلال هذه التغطية الجغرافية المطورة سيتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تعزيز حجم التبادل التجاري وتدفقات رأس المال بين البلدين، كما وسائر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

كان البنك قد افتتح أول فرع متكامل له في مومباي، المركز التجاري الحيوي في الهند في 2017، لتكون بذلك سادس دولة يحظى البنك بحضور محلي ملفت فيها بعد الإمارات والسعودية ومصر وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني: في ظل تنامي العلاقات الثنائية الوطيدة بين الإمارات والهند، فإنه من دواعي سرور بنك الإمارات دبي الوطني أن يتوسع في تقديم خدماته المصرفية إلى كل من الشركات والأفراد في الهند والذين يتطلعون إلى الاستثمار ومزاولة أعمالهم التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وإضافة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والهند يمتلكان رؤية اقتصادية مشتركة، فإنهما أيضاً يعتبران شريكين تجاريين متكاملين، مما يجعل بنك الإمارات دبي الوطني المؤسسة المصرفية الوحيدة بمقرها في الدولة التي تحظى بحضور فعلي على كافة ممرات التجارة الهندية المهمة التي تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا مع آسيا والمملكة المتحدة.

قاعدة عملاء

أكثر من ثلث قاعدة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني هم من الجالية الهندية. وأتاحت خدمة «دايركت ريمت» لتحويل الأموال في 60 ثانية عبر الإنترنت تدفقات تحويلات لأفراد الجالية الهندية غير المقيمين لهذا العام بلغت أكثر من 5 مليارات درهم حتى تاريخه.

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