أحمد بن سعيد يبحث تعزيز التعاون بين دبي وبريطانيا والبرازيل

المصدر: دبي- البيان

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة عقب الافتتاح الناجح لمؤتمر أمن الطيران المدني، روبرت كورتس، وكيل وزارة النقل البريطانية، بصحبة وفد حكومي.

وأشار سموه في «تغريدة» على موقع «توتير» إلى أن هناك تاريخاً طويلاً من التعاون المتبادل بين الإمارات والمملكة المتحدة، لا سيما في مجالات مثل الطيران والسياحة. وقال: نتطلع إلى مزيد من التعاون، وتعزيز التواصل بين البلدين للبناء على روابطنا التجارية والسياحية القوية.

كما التقى سموه جيلسون ماتشادو نيتو، وزير السياحة البرازيلي، الذي زار برفقة وفد حكومي جناح طيران الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، وقال سموه: إنه تم بحث بحث سبل تعزيز التعاون عبر عدد من المجالات، ودعم حركة السياحة إلى البرازيل.

وأكد أن الرحلات الجوية تسهم بشكل كبير في حركة السياحة، وتلعب دوراً حيوياً في عودتها بصورة فعّالة، مشيراً إلى أن تعميق التعاون من خلال الشراكات سيكون عاملاً أساسياً لدفع الانتعاش وتهيئة فرص جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز