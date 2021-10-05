قفزة في تداولات العقود الآجلة للعملات الرئيسية ببورصة الذهب والسلع خلال سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

سجلت محفظة العملات في بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً قوياً في نشاط التداول خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين بالعملات باعتبارها فئة أصول بديلة. وشهدت محفظة العملات الرئيسية الست في بورصة دبي للذهب والسلع تداول ما مجموعه 1,434 عقداً بلغت قيمتها 80 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، واصل عقد الروبية الباكستانية الآجل، تسجيل نمو بالطلب، مع تداولات بقيمة 108 ملايين دولار.

وسجلت البورصة مجدداً معدل اهتمام شهري مفتوح مرتفعاً بلغ 154,629 عقداً خلال سبتمبر. ويُعد الاهتمام المفتوح مؤشراً على العدد الإجمالي للعقود الآجلة التي يحتفظ بها المشاركون في السوق في نهاية يوم التداول. ويعكس النمو الكبير في معدلات الاهتمام المفتوح خلال الأشهر القليلة الماضية الإقبال المتزايد للمشاركين في السوق.

وشهدت مجموعة البورصة اهتماماً متجدداً بفئة أصول الهيدروكربونات خلال شهر سبتمبر، مواكبةً استمرارية توجهات السوق نحو أصول الهيدروكربونات التي سادت خلال أغسطس، حيث سجل عقد خام غرب تكساس الوسيط نمواً في متوسط التداول اليومي بنسبة 37 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وواصلت محفظة المعادن الثمينة جذب اهتمام المشاركين بالسوق حيث سجل عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية أداءً متميزاً، مع تداول 20 عقداً بقيمة 1.4 مليون دولار.

شراكات استراتيجية

وواصلت البورصة خلال سبتمبر توسيع حضورها وعروضها في المنطقة الأفريقية، والتي تمثل سوقاً رئيسية للبورصة.

في سياق متصل، وقعت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع بورصة فيكتوريا فولز، التابعة لبورصة زيمبابوي، لتزويدها بالدعم الفني والمعارف بهدف إنشاء بورصة دولية لتداول السلع في زيمبابوي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم مع بورصة فيكتوريا فولز خلال شهر سبتمبر والتي جاءت في إطار توسعنا الاستراتيجي في المنطقة الأفريقية، لكونها سوقاً سريعة النمو وذات إمكانات هائلة. وانطلاقاً من مكانتنا كبورصة منظمة على صعيد عالمي، فإننا نفخر بنقل تجربتنا وتقديم خبرتنا في أسواق أخرى.

تداولات مجمعة

تضمنت أحجام التداول في سبتمبر تداولات مجمعة بلغت قيمتها 1.07 مليار دولار. ويمكن لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع والمشاركين في السوق من خلال التداولات المجمعة، التفاوض مسبقاً على صفقة مع طرف آخر، مما يتيح لهم إمكانية تنفيذ صفقة ضخمة القيمة بسعر معقول.

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