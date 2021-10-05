«مترو برازيل» تؤسس مقراً إقليمياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «مترو برازيل»، وهي أول منصة تجارة إلكترونية في العالم متخصصة في تسويق المنتجات البرازيلية، بتأسيس مقرٍ إقليمي في دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى الرائدة والمخصصة حصرياً للتجارة الإلكترونية.

وأعلن علاء قره علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمترو برازيل أن المقر الإقليمي الجديد يتضمن المكاتب الفنية، والمستودعات، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إضافة إلى مركز متخصص في خدمة العملاء، والاستثمارات الرئيسية لتوسعة نطاق الأعمال التجارية.

وأشار إلى أن الانتقال من ساو باولو إلى دبي كوميرسيتي هو قرار استراتيجي تم اتخاذه بهدف تحقيق نمو متسارع في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وأوضح أن ما ساعد بشكلٍ أكبر في اتخاذ هذا القرار، هي المزايا المتنوعة التي تقدمها دبي كوميرسيتي من حيث مرافق المنطقة الحرة، وقابلية التوسع مستقبلاً، والتصميم المميز، والمكانة البارزة باعتبار المنطقة مركزاً عالمياً للحلول المتكاملة، بالإضافة إلى قربها من مطار دبي الدولي، وهو مفتاح الشحن الإقليمي والدولي.

حضر الافتتاح أعضاء الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالإمارات والذين يتمتعون بعلاقة وثيقة مع مترو برازيل منذ إنشائها قبل 4 سنوات. وتم إطلاق مترو برازيل في عام 2017 في ساو باولو. ومنذ ذلك الحين، توسعت إلى تزويد السوق العالمي بالعملاء في أكثر من 80 دولة.

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