1.1 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 317 مبايعة بقيمة 824.57 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 133.2 مليون درهم و288 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 691.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 116 مليونا .

وسجلت الرهونات 238.15 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 74.97 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 163.18 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 66 مليون درهم، ورهن بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 50 مليونا. وتم تسجيل 29 هبة بقيمة 79.13 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز