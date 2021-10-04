الاتحاد للطيران تعتزم توظيف 1000 من طواقم الضيافة الجوية لدعم عملياتها

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد للطيران عن عملية توظيف كبرى لـ 1000 من طواقم الضيافة الجوية ذوي الخبرة العالية في مجال الضيافة بين أفراد أسرتها .

و أوضحت الناقلة أن أيام التوظيف الدولية ستقام في 10 مدن مختلفة على امتداد الإمارات و الشرق الأوسط و أوروبا بما في ذلك مصر ولبنان وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.. و يمكن للمتقدمين الراغبين بحضور أيام التوظيف والانضمام لطاقم الضيافة الجوية في الاتحاد للطيران، التسجيل مسبقًا عبر زيارة الرابط التالي: etihad.com/cabincrewrecruitment.

و ترحّب الشركة في الوقت نفسه بموظفيها السابقين الذين عايشوا بدايات كورونا و تدعوهم للتسجيل عبر برنامجها الخاص بالموظفين السابقين والذي يستعرض في الوقت الحالي الوظائف المتاحة.

و قال الكابتن جهاد ريتشارد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران : "الاتحاد مستعدة لفتح باب التوظيف أمام طواقم الضيافة الجوية من جديد.. لقد كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية في غاية الصعوبة إلا أن أمامنا الكثير ما يمنح التفاؤل والإيجابية مع تخفيف قيود السفر.. فقد قمنا بتعزيز عملياتنا التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب.. وبالطبع سيكون التركيز على عماد تلك العمليات وهو إعادة بناء فريقنا من طواقم الضيافة الجوية المتميّز".

و أضاف: "سيكون أمام الراغبين بالانضمام إلى فريق عملنا من طواقم الضيافة الجوية فرصة رائعة ليختبروا العالم ويزيدوا من تجاربهم في الحياة و سيحصلون منا على كامل الدعم لتطوير مسارهم المهني في كل خطوة يخطونها نحو الأمام".

وأضاف : "إننا نتطلع في كل مدينة من المدن المختارة لحملات التوظيف لاستقطاب المرشحات والمرشحين الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في مجال خدمة العملاء وحسن الضيافة.. إننا نبحث عن أفراد يمكنهم مساعدتنا على تنمية أعمالنا، والعمل بروح الفريق الواحد لنتمكن معًا من نقل أبوظبي بكل ما تحمله من خير ودفء وأصالة إلى العالم".

و سيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي يشمل المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة وتقديم الخدمة في المقصورة.. على أن تقام التدريبات في مبنى زايد - أكاديمية التدريب التابعة للشركة.

و يحصل أفراد طاقم الضيافة الجوية على دخل معفي من الضرائب و تأمين صحي، و امتيازات للسفر، ومواصلات، وأزياء العمل الرسمية، وتخصص لهم الشركة سكنًا مفروشًا بالكامل في أبوظبي إضافة إلى خصومات على الأطعمة والمشروبات وأنشطة الترفيه في محيط العاصمة الجديد والحيوي.

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