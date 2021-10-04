«تي سي إل» تحتفل في دبي بأربعة عقود من الإبداع والابتكار

المصدر: دبي- البيان

احتفلت تي سي إل، إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الشاشات والإلكترونيات على مستوى العالم، بالذكرى الأربعين لتأسيسها.

بفضل ثقافة الإبداع والابتكار التي تتبناها الشركة، شهدت العقود الأربعة الماضية، نمواً سريعاً لشركة تي سي إل، لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وإمكانات التكامل الرأسي، مع مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بداية من شاشات التلفزيون والأجهزة المنزلية الصوتية الحائزة على العديد من الجوائز، إلى الهواتف الذكية، ومنتجات المنازل الذكية.

ومن خلال مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الكائن في دبي، قدمت الشركة عرضاً خيالياً على واجهة برج خليفة، يستعرض رحلة الشركة ورؤيتها، احتفالاً بعيدها الأربعين، ومن المقرر أن تعقد الشركة مجموعة من الفعاليات لموظفيها، وعملائها، وشركائها، ومجتمعاتها في جميع أنحاء العالم، مع مجموعة من الحملات الإعلانية المشوقة، التي بدأت بالفعل في دبي، ولوس آنجلس، وباريس، وساو باولو، وسيدني- خمس مدن تقع في قارات مختلفة، لا سيما أن تي سي إل، قد شهدت توسعاً مستمراً على مدار العقود الأربعة الماضية.

وفي هذا الصدد، صرح شاويونغ زانغ الرئيس التنفيذي لشركة تي سي إل للإلكترونيات، قائلاً: «أنا فخور للغاية بما حققته تي سي إل على مدار السنين الماضية، وأنها قد أصبحت إحدى الشركات الرائدة ذات تأثير عالمي».

في عام 2020، احتلت تي سي إل المرتبة الثالثة في حصة السوق العالمية لأجهزة التلفزيون، وجاءت في المرتبة الثانية في سوق شاشات LCD عالمياً، بالنظر إلى حجم المبيعات المحققة.

واليوم، تمتلك تي سي إل، أكثر من 42 مركز أبحاث وتطوير، و32 قاعدة تصنيع، وتعمل في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية نفوذاً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية على المستوى العالمي.

إلى جانب الابتكار والعولمة، تجلب تي سي إل، السعادة والمتعة إلى عملائها المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، من خلال رعاية مجموعة متنوعة من مسابقات الألقاب العالمية، حيث كانت تي سي إل شريكاً رسمياً على مدار دورتين لمسابقات كوبا أمريكا، كما أنها شريك عالمي طويل الأجل، للاتحاد الدولي لكرة السلة، وشريك تلفزيوني رسمي للعبة كول أوف ديوتي: فانغارد.

وتسعى تي إل سي مستقبلاً، إلى الاستمرار في التركيز على تطوير منتجات ذكية تكنولوجية، تساعد في تسهيل حياة المستهلكين، بهدف الوصول إلى حياة ذكية.

وشركة (تي سي إل للإلكترونيات 1070HK)، هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، وأحد رواد صناعة الشاشات والتلفزيون في العالم. تأسست (تي سي إل) عام 1981، وتعمل حالياً في أكثر من 160 سوقاً عالمياً. وفقاً لتقارير أومديا، احتلت (تي سي إل) عالمياً، المرتبة الثانية في سوق شاشات (LCD) عام 2020. تتخصص (تي سي إل) في البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، بداية من أجهزة التلفزيون، وأجهزة الصوت، إلى الأجهزة المنزلية الذكية.

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