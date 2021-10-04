«فورتكس إنرجي» تضخ 625 مليون يورو لتطوير الطاقة المتجددة عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «فورتكس إنرجي» «Vortex Energy» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس عن دخولها في اتفاق نهائي مع إجنيس إنرجي القابضة «Ignis Energy Holdings»، الشركة الإسبانية الأم لشركة «إجنيس» للطاقة المتجددة، وتحظى «فورتكس إنرجي» بفريق تشغيل متكامل في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى فريق الاستثمار بالمقر الجديد في سوق أبوظبي العالمي.

وستقوم شركة «فورتكس إنرجي» بضخ أكثر من 625 مليون يورو في شركة «إجنيس» من خلال صندوقها التابع «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء، وذلك عن طريق سلسلة من عمليات ضخ رأس المال الخاضعة لشروط محددة، والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

مما سيسمح لشركة «إجنيس» أن تمول خطط النمو الخاصة بها، والتي سوف تدعم وفقاً لذلك عملية تحولها الشامل إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا ومناطق جغرافية أخرى. وستسمح مساهمة شركة «فورتكس إنرجي» في رأس المال شركة «إجنيس» بأن تمتلك وتدير حصة متزايدة في المشاريع التي تقوم بتطويرها.

وفي هذا السياق، أعرب أنتونيو سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إجنيس»، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «فورتكس إنرجي»، حيث إن رؤيتهم تتماشى مع رؤيتنا وسوف تركز على ضمان نمو وتطور إجنيس. نحن بالتأكيد متحمسون لبدء مرحلة نمو وتحول جديدة ستدعم توسع شركتنا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى الرئيس التنفيذي لشركة «فورتكس إنرجي»، أن شركة «إجنيس» تتميز بفريق عمل يحظى بخبرة استثنائية ويعمل على خطة طموحة لإنشاء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في الأعوام القادمة.

وستقوم شركة «فورتكس إنرجي» بدعم شركة «إجنيس» لتحقيق أهدافها لتقديم قيمة مضافة لمساهميها، وتخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية الإسبانية وتلبية شروط محددة مسبقاً.

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