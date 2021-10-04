وزارة تنمية المجتمع تشارك بمشروع «قلادة» في معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة

المصدر: دبي- البيان

تشارك وزارة تنمية المجتمع، للعام الرابع على التوالي، بمشروع «قلادة» للمجوهرات المصنوعة بأيدي أصحاب الهمم، وذلك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظم سنوياً في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة بين 5 و9 أكتوبر.

وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، استمراراً لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، وسعياً منها لإبراز مهارات وإمكانات هذه الفئة، حيث تتعزز مشاركة الوزارة كل عام، من خلال مشروع قلادة لأصحاب الهمم، ومنتجاته الذهبية المتميزة، وهو مشروع إنتاجي يهدف إلى إبراز قدرات هذه الفئة، وتنمية مواهبهم الفنية أمام المجتمع، وتعزيز اعتمادهم على الذات، بما يحقق الدمج المجتمعي، والتمكين المادي والمعنوي لأصحاب الهمم.

ومشروع «قلادة»، هو عبارة عن أساور وقلائد ذهب عيار 18، وأساور وقلائد وبروشات وبزم فضة مطلية ذهباً وروديوم. ويبلغ عدد أصحاب الهمم، الذين يعملون في المشروع، 27 عضواً من فئة الإعاقة الذهنية، 13 من الذكور، و14 من الإناث، والذين تمكنوا منذ انطلاقة مشروع قلادة في 2018، وحتى النصف الأول من هذا العام، من إنتاج أكثر من 400 قطعة قلادة ذهبية، بيع منها نحو 300 قطعة، من خلال منصة مشاغل على الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae.

وحقق مشروع «قلادة»، مشاركة لافتة، ونتائج متميزة، في جائزة إبداع للمجوهرات، بالتعاون مع منظمة الجائزة، مصممة المجوهرات عزة القبيسي، عن فئة أصحاب الهمم.

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