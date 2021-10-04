«فاشنزا» تجمع 20 مليون دولار في جولة تمويل وتعتزم افتتاح مقر لها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فاشنزا» Fashinza، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال الأزياء، عن جمعها 20 مليون دولار مؤخراً، في جولة تمويلية من السلسلة الأولى. وسيتم تخصيص رأس المال الجديد، في تعزيز خطط الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وتشمل خطط التوسع للمنصة حالياً، تأسيس مقر لها في دولة الإمارات، لا سيما أن شركات رأس المال الاستثماري، مثل منصة «ديسرابت إيه دي»، ومقرها أبوظبي، قد استثمرت في شركة «فاشنزا»، خلال جولتها التمويلية من السلسلة الأولى. وكان من بين المستثمرين الآخرين «أكسل بارتنرز» و«إليفيشن كابيتال» و«سترايد فينتشرز» و«ألتريا كابيتال» و«تريد كريد».

كما تنوي منصة «فاشنزا»، استثمار مبلغ التمويل أيضاً في مجالين رئيسين، هما تكنولوجيا سلسلة التوريد، وتوسيع قاعدتها عالمياً. وكانت الشركة الناشئة، قد افتتحت مكتباً في مدينة نيويورك، في وقت سابق من هذا العام، وبذلك، تشكل دولة الإمارات، المحطة الثانية لتوسع المنصة، بعد نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيما تعتزم الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الأزياء، دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، مع التركيز بشكل خاص على كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر. وتتطلع الشركة قدماً للتعاون مع شركات التجزئة العاملة في مجال الألبسة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال «باوان جوبتا»، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فاشنزا»: «تتضمن قائمة «فاشنزا» في الوقت الراهن، أكثر من 400 مصنع إنتاج في الهند وبنغلاديش والصين وفيتنام.

ونتطلع لتوريد منتجات هذه البلدان إلى علامات تجارية متنوعة في منطقة الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير منصة لتطوير سلسلة الإمداد والمنتجات قائمة على تكنولوجيا السحابة في السوق. إننا نسعى لتبسيط عملية تصنيع الألبسة، وجعلها أكثر ذكاء وسهولة واستدامة، بالنسبة لمصممي الأزياء والعلامات التجارية».

وتتطلع شركة «فاشنزا»، في إطار جهودها لتحقيق أهدافها، لربط مزيد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بتكنولوجيا السحابة. ويمكن إنجاز هذا الدمج مع السحابة، من خلال المنصة الخاصة بـ «فاشنزا».

حيث تتيح المنصة ذات الاستعمال السهل، والمتوافقة مع الهاتف المحمول، إدارة كافة مراحل عملية الإنتاج بسلاسة. وتشتمل خصائصها على تعقّب حالة الإنتاج، والتحديثات اليومية لعملية الإنتاج، ومراجعة لقطات المصنع.

فيما تأتي لوحة البيانات، مزوّدة أيضاً بكتالوج مدمج، يوفر أكثر من 5000 تصميم جاهز، بما يمكن الشركاء من تقديم الطلبات، أو تكرارها ببضع نقرات. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد لوحة البيانات، العلامات التجارية على التواصل بشكل مباشر مع الفرق الميدانية.

وبدوره، قال «جميل أحمد» المؤسس المشارك في شركة «فاشنزا»: «تعتبر «فاشنزا» منصة قوية ومتعددة الاستخدامات، تم تصميمها لمعالجة المشكلات التي تواجه صناعة الألبسة، والتخفيف من تأثيرها.

حيث إن هذه الصناعة، مجزأة إلى حد كبير، ولا تتسم بالشفافية، وهو ما يتسبب بتأخيرات عبر جداول الإنتاج والتسليم. وبناء على ذلك، ستعالج «فاشنزا» هذه القضايا، باستخدام واجهة لوحة بيانات مفردة، بما يقلل من انعدام الكفاءة، ويحد من تجاوزات التكاليف وحالات التكرار».

ويشار إلى أن المنصة تأسست على أيدي رواد الأعمال «أبهيشك شارما» و«باوان جوبتا» و«جميل أحمد». وستساعد منصة «فاشنزا»، العلامات التجارية للملابس في كل شيء، بدءاً من التصميم والإنتاج، ووصولاً إلى فحص الجودة والتسليم، بما يتيح تحكماً كاملاً بمختلف جوانب العمليات.

وتتضمن قاعدة عملاء «فاشنزا» الحالية، علامات تجارية راقية، مثل «فوريفر 21» و«بيواكوف» و«فيرست كراي». ولا تزال المنصة متلهفة للعمل مع شركات من مختلف الأحجام، خاصة الشركات الصغيرة، والعلامات التجارية المستدامة.

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