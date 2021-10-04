«ذا فيت آوت» تجهز 630 غرفة في «فندق وريزيدنسز إس إل إس دبي» بحلول داخلية متكاملة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ذا فيت آوت» تقديم خدمات التجهيز الكاملة لـ«فندق وريزيدنسز إس إل إس»، حيث قامت بتجهيز أكثر من 630 غرفة في الفندق بديكور داخلي متكامل خلال ستة أشهر.

وفي 2019، فازت الشركة بعقد تجهيز الديكور الداخلي لـلفندق، بما يشمل أعمال الخشب، والتصاميم ذات المواصفات المحددة، والألواح الأمامية، والأبواب والتشطيبات المعمارية، ويعتبر هذا المشروع أحد أبرز المشاريع التي تتسلمها شركة «ذا فيت آوت» في دبي، حيث يبلغ إجمالي مساحته نحو 180،000 متر مربع.

وقال شريف ناجي، مدير عام شركة «ذا فيت آوت»: نجحنا في تحقيق تطلعات «فندق وريزيدنسز إس إل إس»، مستوفين كل المتطلبات وفقاً لأعلى معايير الصناعة، وقد التزمنا بالموعد المحدد لتسليم المشروع خلال 6 أشهر فقط،

تولي شركة «ذا فيت آوت»، اهتماماً كبيراً للاستدامة في أعمالها، وهي تعتمد سياسات بيئية ونظام إدارة يتوافق مع معايير ISO 14001، وتشمل مجموعة من التدابير والأنشطة، التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى موظفيها.

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