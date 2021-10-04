«أرادَ» تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مجمّع مدار بالجادة

المصدر: الشارقة - البيان

أرست «أرادَ» أول عقد إنشائي لتشييد المرحلة الثانية من مجمّع مدار بالجادة في قلب الشارقة الجديد. وتم افتتاح وجهة الترفيه العائلية المميزة في فبراير 2020، حيث رحبت بقرابة مليوني زائر للاستمتاع بالمزيج الرائع من المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي ضمن مساحات رحبة خضراء ومنسّقة.

وتتضمن المرحلة الثانية من مجمّع مدار مركز صحة ولياقة متكاملاً، وميدان ترامبولين، وتوسعة لساحة التزحلق الموجودة حالياً، ومزيداً من مواقف السيارات، إضافة إلى توسعة مناطق التنزّه بواقع 460,000 قدم مربع. وتضمن توسعة المساحات الخضراء المنسّقة استمتاع المقيمين في المرحلة الأولى من الجادة بوصول مباشر إلى جميع مرافق مدار بحلول نهاية هذا العام. وسيمتد مركز الصحة واللياقة المتكامل على مساحة تزيد على 110,000 قدم مربع، مما سيجعل منه واحداً من أكبر مراكز اللياقة في الشارقة، مع أقسام منفصلة للرجال والسيدات ومرافق وفق أعلى المعايير العالمية.

وتمت ترسية أول عقد إنشائي لهذه المرحلة على شركة بروسكيب لتنسيق الحدائق ومقرها دبي، والتي ستتولى مسؤولية تنسيق المواقع وغيرها من الأعمال على مدى 4 أشهر. وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مجمّع مدار بالكامل بحلول سبتمبر 2022.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: أثبت مجمّع مدار مكانته باعتباره أسرع وجهة ترفيهية عائلية نمواً على مستوى الإمارات، حيث يتوافد عليه حالياً أكثر من 100 ألف زائر شهرياً. ونحن على ثقة بأن المرافق الجديدة في المجمّع ستحظى بأصداء إيجابية وتساهم في زيادة عدد الزائرين إلى الموقع.

وتولت شركة زها حديد العالمية تصميم مجمّع مدار، والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المناطق الشمالية بمساحة 1.9 مليون قدم مربع. وتتضمن المرافق الحالية مركز استكشاف الجادة، وركن زاد للمطاعم وطلبات السيارات، ومنطقة مغامرات للأطفال، وساحة للتزحلق، وسينما مجانية للسيارات، وقاعة فعاليات، ومنطقة ألعاب مائية، ومسرحاً خارجياً.

ويقع مدار في قلب الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24 مليار درهم. وتمتد الجادة على مساحة 24 مليون قدم مربع، حيث تم تطويرها على آخر قطعة أرض كبرى في قلب الشارقة الجديد، وتضم بين جنباتها باقة من الأحياء السكنية العصرية، ومجموعة كبيرة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية.

وتمت مباشرة الأعمال الإنشائية في الجادة في 2018، وتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين مطلع 2021. وتم الانتهاء من 900 منزل تقريباً ضمن المرحلة الأولى من المشروع هذا العام، كما استقبلت أول مدرسة في الجادة طلابها في أغسطس الماضي.

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