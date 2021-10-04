«إيجل هيلز» تفتتح مركز مبيعاتها الجديد في جزيرة مريم

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت شركة «إيجل هيلز الشارقة»، التي تأسست بشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيجل هيلز»، افتتاح مركز مبيعات جديد في جزيرة مريم، بحضور مروان السركال ‏‏الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- شروق، ولو بينغ، المدير التنفيذي لشركة إيجل هيلز.

ودعت الشركة العملاء الذين يخططون لشراء العقارات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المحفظة العقارية لجزيرة مريم إلى زيارة المركز الجديد، الذي يفتح أبوابه من العاشرة صباحاً إلى السابعة والنصف مساء والذي يقع في سيان بيتش ريزيدنس، والاطلاع على مجموعة العقارات المتوفرة من الوحدات الجاهزة للسكن إلى الوحدات الشاطئية التي لا تزال في مرحلة التطوير.

وتقدم إيجل هيلز تجربة مميزة وتفاعلية لعملائها باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتقديم جولة شاملة على جميع تفاصيل المخطط الرئيسي لجزيرة مريم، ويأتي إطلاق مركز المبيعات في أعقاب الاهتمام والطلب القوي على العروض السكنية المصممة حسب الطلب في جزيرة مريم، والتي تتضمن شققاً تتميز بتشطيبات عالية الجودة وجميع المرافق، بما في ذلك المسابح والصالات الرياضية الحديثة والحديقة العامة، التي من المقرر افتتاحها في الربع الأخير 2021.

وجزيرة مريم مشروع ضخم على مستوى إمارة الشارقة بقيمة تناهز 4.5 مليارات درهم، ويوفر مشروع تطوير الواجهة البحرية الفاخرة للمقيمين أسلوب حياة متميزاً في قلب الشارقة، وبدأت تتضح معالم هذه المنطقة السكنية الجاذبة مع إنجاز نحو 700 وحدة، وتسليمها في مشروع مريم بيتش ريزيدنس، إضافة إلى إطلاق العديد من المباني في مريم جيت ريزيدنس، التي لا تزال قيد التطوير، إلى جانب إطلاق مشروع سما رزيدنسز مؤخراً.

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