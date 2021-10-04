«شعاع» تحصد جائزة أفضل شركة خدمات مالية متكاملة 2021

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة «شعاع كابيتال»، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية بالمنطقة، بجائزتي «أفضل شركة خدمات مالية متكاملة»، و«التميز لخدمات الصيرفة الاستثمارية في الإمارات» لعام 2021، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ميا ماركتس»، المنصة المتخصصة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بأبرز تطورات قطاع الأعمال في المنطقة.

وحازت «شعاع» أيضاً جائزتي «شركة إدارة الصناديق الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل مدير صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية» لعام 2021، خلال توزيع جوائز «ذا جلوبال إيكونومكس»، وهو برنامج جوائز سنوي عبر الإنترنت، يعنى بتكريم أبرز اللاعبين في مختلف القطاعات.

وتعتبر «شعاع»، إحدى مؤسسات الصيرفة الاستثمارية القليلة في المنطقة، التي نفذت عدداً من الصفقات عالية القيمة خلال تفشي جائحة «كوفيد 19». ويشمل ذلك: الاستثمار في «أنغامي»، والذي مهد الطريق لإدراج منصة خدمة بث الموسيقى المرتقب في بورصة ناسداك نيويورك، وصفقة شراء تسهيلات لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1,13 مليار درهم، وإصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار، لصالح «بيور هارفست سمارت فارمز»، وهي المرة الأولى في المنطقة، التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال. كما عمدت «شعاع» إلى بيع حصتها البالغة 20 % في شركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء»، إلى شركة «سوجيتز» اليابانية.

وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: تعكس هذه الجوائز، نجاح رؤيتنا واستراتيجيتنا، والتزامنا الراسخ بتوليد صفقات مجزية، وطرح حلول استثمارية شاملة، لضمان توفير قيمة مستدامة لمستثمرينا ومساهمينا.

وأدرجت مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، «شعاع»، ضمن قائمتها لأكبر 30 شركة لإدارة أصول في الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات، عبر صناديقها ومحافظها المتنوعة، مع إدارتها أصولاً تقارب قيمتها 13,6 مليار دولار. وتواصل «شعاع» إحراز تقدم على صعيد الصفقات المحتملة، بما في ذلك اندماج «أنغامي» مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني»، المدرجة في بورصة ناسداك نيويورك، حيث تلعب «شعاع» دور المستشار المالي، ومتعهد التغطية العالمي.

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