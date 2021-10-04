معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق غداً بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات النسخة الـ 48 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 5-9 أكتوبر الحالي.

ويشارك في المعرض 300 شركة متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والقطع الثمينة وغيرها.

وتستضيف الدورة الحالية التي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا وهونغ كونغ والهند وسنغافورة وتايلند، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والبحرين والصين وكندا واليابان، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وليتوانيا، وباكستان، واليمن، وتركيا، والبرازيل، ومالطا، بالإضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية.

ويتيح الحدث الذي يشكل مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات، لزواره من عامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز، كما سيحظى زوار المعرض إلى جانب متعتهم برحلة مميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار المتلألئ، بفرصة الفوز في السحوبات اليومية على جوائز من الذهب والألماس، بالإضافة إلى المشاركة في السحب الكبير على سيارة بي إم دبليو x2.

وخلال المعرض، ستقدم مجموعة صاغة الإماراتيين سلسلة من الورش التعريفية التي سيتم طرحها لأول مرة في فن تصميم المجوهرات والصياغة، وتتضمن عدداً من المواضيع من أبرزها فن الحفر الكهروكيميائي على المعادن، وفن نشر المعادن وترصيع الأحجار، وطرق رسم وتلوين الأحجار الكريمة، والتي ستقدمها نخبة من المصممات الإماراتيات، بهدف تزويد المشاركين في الورش بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول عالم تصميم وصناعة المجوهرات.

وحرصت اللجنة التنظيمية على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، خلال الحدث الذي يفتتح أبوابه للزوار أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساء، والخميس من 12 ظهراً حتى 11 مساء، والجمعة من 3 مساء حتى 11 مساء. وتتوفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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