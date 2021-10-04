«إمبوسال ستيل ميلز» تنضم إلى الشركات الصناعية في «راكز»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت شركة إمبوسال ستيل ميلز، إحدى الشركات العاملة في الإمارات منذ ثمانينيات القرن الماضي عن خطتها لتأسيس وحدة صناعية في إمارة رأس الخيمة لإنتاج الأنابيب المعدنية والأنابيب المستخدمة في نقل المياه والدعائم.

وتخطط الشركة لتسجيل 3 شركات أخرى ضمن المجموعة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) باستثمار يصل قيمته إلى 250 مليون درهم على مساحة تبلغ 140 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يعمل بالشركة أكثر من 450 عاملاً لإنتاج ما يعادل 1.5 مليون طن متري من الأنابيب المعدنية سنوياً ليتم توزيعها على مختلف المشاريع المحلية والعالمية.

وقال جون توماس، العضو المنتدب لدى إمبوسال ستيل ميلز: اتخذت إدارة الشركة قراراً استراتيجياً بشأن الانتقال إلى إمارة رأس الخيمة لخدمة أهدافها على المدى البعيد، وشجعنا انخفاض تكلفة التشغيل ودعم «راكز» بتوفير الحلول الفعّالة من حيث التكلفة في اتخاذ القرار، حيث يأتي تأسيس شركة إمبوسال ستيل ميلز في «راكز» بمثابة البداية لفتح الباب أمام تأسيس 3 شركات أخرى في الموقع نفسه بغرض تحسين جودة وكفاءة العمل ولتوسيع نطاق توزيع المنتجات لتغطية أرجاء المنطقة.

وأضاف: يقع مصنع إمبوسال ستيل ميلز في منطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة. ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً مستخدماً لهذا الغرض أحدث المعدات والآلات على درجة عالية من التنظيم والكفاءة.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يُعد انضمام شركة إمبوسال ستيل ميلز إلى مجموعة الشركات الصناعية الكبرى العاملة تحت مظلة راكز مكسباً كبيراً، للعمل جنباً إلى جنب مع ما يزيد عن 150 شركة رائدة في قطاع سلسلة الإمدادات في مناطق راكز الصناعية.

وأكّد سعي «راكز» المتواصل لتحسين بيئة العمل وطرح المزيد من العروض الفعّالة من حيث التكلفة وتطوير البنية التحتية بهدف جذب المستثمرين ودعم القطاع الصناعي على النحو الذي يُسهل حركة البضائع وخطوط الإنتاج وعمليات التخزين في المنطقة، وسنواصل جهودنا نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة عن طريق دعم الصناعات وخلق فرص هائلة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والقوة العاملة.

وأضاف: تستعد شركة إمبوسال بمجرد الانتهاء من عملية الانتقال إلى منشأتها الصناعية الجديدة في راكز إلى ضم شركة كورميتال إندستريز لإدارة عمليات التصنيع ومعالجة المعادن وورشة المعدات وكذلك شركة كورباك باكيجينغ لتصنيع وتخزين المواد الاستهلاكية ومنتجات الطيران، وستضم المنشأة أيضاً سكناً للعمال لاستيعاب الأيدي العاملة المطلوبة.

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