تعيين كارلوس واكيم رئيساً تنفيذياً لـ«بلووم القابضة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بلووم القابضة، تعيين كارلوس واكيم رئيساً تنفيذياً للشركة. ويتمتع كارلوس واكيم بأكثر من عشرين عاماً من الخبرة في القيادة الإستراتيجية والتطوير العقاري في المنطقة، ويأتي ليساهم في قيادة بلووم القابضة نحو تحقيق نجاحات جديدة، ودعم رؤية الشركة الرامية إلى تقديم تجارب وخدمات معيشية راقية، والمساهمة في تطوير القطاع العقاري.

وسيتولى كارلوس واكيم مسؤولية إدارة العمليات في جميع الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، والتي تشمل قطاع العقارات والتعليم والفنادق والتأجير وإدارة المرافق. وشغل كارلوس واكيم سابقاً العديد من المناصب الإدارية الهامة في عدد من الشركات العقارية الرائدة في المنطقة ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع العقاري.

وقال نجيب فياض، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الوطنية القابضة: ستساهم خبرات ومعرفة كارلوس في دعم بلووم القابضة خلال رحلتها في تطوير مفاهيم عقارية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي. وسيساهم بتعزيز أداء الشركة بشكل إيجابي، وتحقيق مساعيها الرامية لزيادة النمو في المستقبل.

وقال كارلوس واكيم: أتطلع بحماس إلى العمل مع فريق بلووم القابضة وتعزيز خطط العمل المستقبلية لتقديم مشاريع بأعلى مستويات الجودة. ويشرفني أن أقوم بإدارة شركة بلووم القابضة والمساهمة في استمرار نجاح الشركة ورفع مستوى الخدمات العقارية المقدمة لمجتمع بلووم.

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