مطور عقاري يقدم تبرعاً لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تلقى تبرعاً بقيمة 100 ألف درهم من مطوّر عقاري لصالح «لجنة يد الخير» في المركز، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وتسلم عبدالعزيز أنوهي القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، رئيس لجنة «يد الخير»، المبلغ من الجهة المتبرعة، مثمناً الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتي تتماشى مع الأهداف الرئيسية لإنشاء وتأسيس «لجنة يد الخير»، المتمثلة في توفير الدعم والمساعدة للأسر المتعسرة في قضايا إيجارية ؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتنبع منهجية مركز فض المنازعات الإيجارية في التعامل مع الحالات المتعسرة؛ من لوائح المركز الداخلية، التي تؤكد على ضرورة دراسة أصحاب الحالات الإنسانية وتقديم الدعم لهم، ومراعاة الظروف الإنسانية والذي يسهم بدوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، للمعنيين في قطاع الإيجارات، وبالتالي استدامة البيئة العقارية الصحيّة في إمارة دبي.

وأوضح أن ثقافة العمل الخيري والإنساني في الإمارات، تمثل اليوم نهجاً راسخاً وممارسة أصيلة في وعي الفرد والمجتمع، حتى تحول العمل الخيري المنظم والممنهج والمستدام إلى ثقافة مجتمعية شاملة تؤكد يوماً بعد يوم ألا مستحيل على أرض الإمارات وأن تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين مهم جداً لاستدامة البيئة العقارية بدبي. وحال رغبة أهل الخير في تقديم الدعم إلى لجنة «يد الخير» والمساهمة في مساعدة الأسر المتعثرة في القضايا الإيجارية، يمكن التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: khair@rdc.gov.ae

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