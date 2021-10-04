وصل للعقارات تطلق عرضاً حصرياً استثنائياً للعملاء الجدد

المصدر: البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن عرضها الحصري الموجه للمستأجرين المحتملين.

ويأتي هذا العرض الذي يبدأ في 10 أكتوبر، لفترة محدودة، ضمن حملة الشركة التي تستمر ستة أشهر، وبالتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي. ويمكن للعملاء المهتمين بهذه العروض الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والفلل المتاحة للإيجار في عدد من مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء دبي.

وستقدم وصل خصماً بقيمة 5,000 درهم على القيمة الإيجارية، إلى جانب الإعفاء التام من رسوم العمولة والتأمين، مع إمكانية تغطية دفعات الإيجار بموجب 12 شيكاً، إضافة إلى فترة سماح لمدة شهر واحد، وذلك لعقد الإيجار الممتد لسنة واحدة. أما بالنسبة إلى عقد الإيجار لسنتين، ستوفر وصل المزايا ذاتها، يضاف إليها إمكانية تغطية دفعات الإيجارية بموجب 24 شيكاً، وإعطاء المستأجر فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.



ولحجز وحداتهم مباشرة طوال فترة العرض، يمكن للعملاء تحميل تطبيق "وصل للعقارات للإيجار". وستقوم وصل بإطلاق عرض جديد شهرياً تماشياً مع احتفال دبي بانطلاق إكسبو 2020 دبي. وتندرج الحملة أيضاً في إطار نهجها المستمر الهادف إلى توفير خيارات سكنية فريدة للسكان بأسعار منافسة. ومن جهة أخرى، تؤكد هذه العروض على التزامها التام لـترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية بكل المقاييس، ومكانتها المرموقة كإحدى أفضل المدن المثالية للعيش بالنسبة إلى مختلف الشرائح السكانية.

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