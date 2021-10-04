25 % خصماً عند شراء تذاكر القرية العالمية عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن اعتماد استراتيجية تسعير متغيّرة جديدة لتذاكر الدخول الخاصة بها، بهدف تشجيع الضيوف على شراء التذاكر، باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة، وموقعها الإلكتروني، بخصم يصل إلى 25 % عند شراء تذاكر دخول القرية العالمية بسعر 15 درهماً عبر الإنترنت، بينما سيتم بيعها بسعر 20 درهماً عند شبابيك التذاكر الموجودة عند البوابات، وستبدأ القرية الترحيب بضيوفها في 26 أكتوبر 2021، ابتداءً من 4 عصراً.

تعتبر التكنولوجيا واستخدام الحلول الذكية، جزءاً أساسياً في نمط حياة الضيوف في عصرنا هذا، وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي، نسباً أعلى في مؤشر سعادة الضيوف الذين استفادوا من المميزات والتسهيلات التي وفرها لهم تطبيق القرية العالمية، خلال زيارتهم في الموسم 25، مقارنةً بالتجارب التقليدية. كما تمنح المنصات الرقمية الخاصة بالوجهة، والتي تم تصميمها لتعزيز راحة المستخدمين، وتعزيز تجاربهم، سهولة أكبر للضيوف في شراء التذاكر، وحجز الخدمات المختلفة في أنحاء القرية العالمية.

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