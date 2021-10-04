انتعاش التوظيف في قطاع الطيران بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «تاسك للتعهيد» في دبي أن قطاع الطيران في الإمارات بدأ يشهد انتعاشاً في حركة التوظيف، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب عليه، بعد تعافيه من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وبحسب تصريحات صحافية أدلى بها عباس علي، نائب أول رئيس «تاسك للتعهيد»، فإن الناقلات الجوية في عدد من دول العالم، ومنها الناقلات الإماراتية، أعلنت بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن آلاف الوظائف الجديدة لأفراد أطقم الخدمة في الأجواء، وذلك بعد ارتفاع شهية المسافرين في كل أنحاء العالم للسفر مُجدداً بعد توقف إجباري استمر لما يتجاوز عام بسبب الجائحة.

وأوضح علي أن هذه الوظائف الجديدة تشمل أدواراً متنوعة في قطاع الطيران، كما أن نطاقات رواتبها متنوعة أيضاً. وتطرق علي إلى الرواتب المُتاحة في الوظائف الجديدة في قطاع الطيران بالدولة، فذكر أنها تتراوح بين 8000 درهم و15.000 درهم شهرياً للوظائف غير المرتبطة بالتقنية، فيما تبدأ من 18.000 إلى 40.000 درهم شهرياً للوظائف التقنية.

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