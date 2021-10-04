«الصيرفة الرقمية» تقلص فروع البنوك الوطنية إلى 527 فرعاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والإلكترونية، وخفض فروعها التقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرقمي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي، أمس، أن البنوك الوطنية قلّصت عدد فروعها بالدولة إلى 527 فرعاً بنهاية سبتمبر الماضي موزعة على 21 بنكاً، بانخفاض 35 فرعاً، مقابل 562 فرعاً في نهاية ديسمبر 2020، وذلك في ظل زيادة التوجه نحو الخدمات الرقمية بسبب جائحة «كورونا».

وحسب بيانات «المركزي»، استحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الفروع بواقع 71 فرعاً، ثم «أبوظبي الأول» 64 فرعاً و«أبوظبي الإسلامي» بواقع 64 فرعاً و«دبي الإسلامي» 55 فرعاً و«أبوظبي التجاري» 55 فرعاً و«مصرف الإمارات الإسلامي» 50 فرعاً و«مصرف الشارقة الإسلامي» 32 فرعاً و«رأس الخيمة الوطني» 27 فرعاً و«بنك المشرق» 15 فرعاً.

فيما بلغ عدد فروع «دبي التجاري» 15 فرعاً، و13 فرعاً لكل من «بنك الفجيرة الوطني» و«بنك أم القيوين الوطني» و12 فرعاً «مصرف الهلال» و8 فروع لكل من «المصرف العربي للاستثمار والتجارة» و«مصرف عجمان» و7 فروع لـ«البنك التجاري الدولي» و6 فروع لـ «البنك العربي المتحد» و5 فروع لكل من «بنك الشارقة» و«بنك الاستثمار» وفرع واحد لكل من «مصرف دبي» و«نور بنك».

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