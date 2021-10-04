515 ملياراً تجارة الإمارات الخارجية مع منظمة المؤتمر الإسلامي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى 514.6 مليار درهم، بوزن للبضائع 114.2 مليون طن خلال 2020، وفقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي شكلت 36.7% من إجمالي تجارتها مع العالم البالغة 1.4 تريليون درهم في 2020.

واستحوذت 5 دول من أصل 55 دولة على 51% من تجارة الدولة مع دول المنظمة، في مقدمتها السعودية بـ103.9 مليارات درهم (11.8 مليون طن)، تلتها العراق 52.8 ملياراً (12.6 مليون طن)، ثم عُمان 42.3 ملياراً (16.8 مليون طن)، وتركيا 32.7 ملياراً (1.62 مليون طن)، فالكويت 30.02 ملياراً (20.13 مليون طن).

دول المنظمة

وتوزعت تجارة الإمارات مع دول المنظمة إلى واردات بـ170.6 مليار درهم (44.8 مليون طن)، وصادرات بـ117.4 ملياراً (53.7 مليون طن)، وإعادة تصدير بـ226.5 ملياراً (15.57 مليون طن).

ووصلت تجارة الإمارات مع الدول الآسيوية غير العربية إلى 544.7 مليار درهم بوزن 88.29 مليون طن، بواردات 340.6 ملياراً (36.1 مليون طن)، وصادرات بـ97.3 ملياراً (47.4 مليون طن)، وإعادة تصدير بـ106.8 مليارات (4.76 ملايين طن)، وحلت الصين في الصدارة بقيمة 173.8 ملياراً (12.05 مليون طن)، ثم الهند 102.5 مليار (39.3 مليون طن).

أفريقيا

وسجلت تجارة الإمارات مع الدول الأفريقية غير العربية 146.13 مليار درهم (14.9 مليون طن)، بواردات 108.8 مليارات، و11.02 ملياراً صادرات، و26.2 ملياراً إعادة تصدير.

الأمريكتان

بلغت قيمة تجارة الإمارات مع الدول الأمريكية 118.8 مليار درهم (10.8 ملايين طن)، منها 94.9 ملياراً واردات، و8.3 مليارات صادرات، و15.5 ملياراً إعادة تصدير. وتصدرت الولايات المتحدة بواقع 80.2 ملياراً، ثم البرازيل 8.89 مليارات، فكندا 7.9 مليارات.

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