3.1 مليارات سيولة الأسواق بعد تمديد التداول إلى 5 ساعات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات أكتوبر، إذ ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بضغط من أسهم العقار، وتجاوزت السيولة حاجز 3 مليارات درهم في أول جلسة بعد تمديد وقت الجلسة إلى 5 ساعات يومياً.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.24% ليغلق عند 7717 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والتأمين، فيما انخفض سوق دبي 0.42% ليقفل عند 2833.54 نقطة بعد هبوط أسهم العقار والنقل والخدمات والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 3.13 مليارات درهم، منها 3.03 مليارات درهم في أبوظبي و102 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 559.36 مليون سهم، موزعة بواقع 508.16 ملايين في أبوظبي و51.2 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11144 صفقة.

وشهد سوق أبوظبي أمس إدراج «أدنوك للحفر». وارتفع السهم بنسبة 28.2% بعد إغلاقه عند 2.95 درهم مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.3 درهم، وزادت رسملة الأسواق إلى 1.82 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.42 تريليون لسوق أبوظبي و392.18 ملياراً لسوق دبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.5%، ونزل قطاع النقل 0.23%. وزاد قطاع البنوك هامشياً 0.05% على وقع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.35% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.2%، وصعد قطاع الاستثمار 0.27% مع نمو «سوق دبي المالي» 0.96% و«شعاع كابيتال» 1.93%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 29.48 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 28 مليون درهم. وحقق «الوطنية الدولية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.38%، فيما كان «مصرف عجمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.65%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 26.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.6% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.24% و«أبوظبي التجاري» 0.53% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 2.42%، وصعد قطاع الاتصالات 0.85%. وزاد قطاع الطاقة 0.36% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.2% مقابل انخفاض «دانة غاز» 0.94% و«طاقة» 1.57%. ونزل قطاع الاستثمار 0.3%، وهبط قطاع العقار 1.2%.

هيمن «أدنوك للحفر» على النشاط في أول يوم تداول مستقطباً 711.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 662.13 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 518 مليوناً. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 7.92%، فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.8 مليار درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

الاستثمار المؤسسي

وعمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 165.7 مليون درهم، منها 17.7 مليوناً في دبي و148 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 165.7 مليون درهم، منها 17.7 مليوناً في دبي و148 مليوناً بأبوظبي.

تمديد

بدأ سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق قرار تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من أمس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى زيادة تنافسية وجاذبية أسواق المال في الإمارات وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

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