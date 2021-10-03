ترقية مجانية لسرعات إنترنت الأعمال من «اتصالات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «اتصالات» توفير ترقية مجانية لسرعات الإنترنت لدعم المتعاملين الحاليين والجدد في قطاع الأعمال، متيحةً لهم سرعات إنترنت تصل حتى 1 غيجابت بالثانية.

كما يحصل المتعاملون أيضاً على مجموعة من المزايا إلى جانب ترقية سرعات الإنترنت، تشمل الأجهزة المجانية والحلول الرقمية الحصرية، وأحدث أجهزة الهاتف الثابت والدقائق المرنة وغيرها.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «نحرص على تمكين قطاع الأعمال وتزويده بأحدث الحلول والتقنيات، وتعكس ترقية سرعات الإنترنت مدى التزامنا بدعم هذا القطاع وتلبية احتياجاته المتنامية ومساندة الشركات لتطوير أعمالهم خلال رحلتهم في التحول الرقمي. وتسهم سرعات الإنترنت العالية بشكلٍ جوهري في مرونة العمليات وتعزيز الإنتاجية وسهولة وصول قطاع الأعمال إلى البيانات والمصادر والتطبيقات المرتكزة على الحلول السحابية».

وتتميز شبكات «اتصالات» ذات الأداء العالي في قدرتها على تعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ورفع مستوى وكفاءة إنتاجيتها، حيث تتيح ترقية سرعات الإنترنت الفرصة للارتقاء بتجارب العملاء أثناء تزويدهم بأفضل الحلول والأجهزة المجانية والحماية المتطورة للشبكات مع نخبة من خدمات الاجتماعات والحلول الرقمية.

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