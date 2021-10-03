«العالمية» تحصل على 50% من شركة تابعة لــ«القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة «العالمية القابضة» عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة «القابضة» (ADQ)، وذلك بالحصول على حصة 50% في إحدى شركاتها الفرعية «التزام لإدارة الأصول» من خلال إصدار أسهم جديدة ومساهمة نقدية إجمالية بقيمة 111.6 مليون درهم.

وقالت «العالمية»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن مجموعة «التزام» أسست في عام 2009 وتعد واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن «التزام» شركة استثمارية تعتمد على التكنولوجيا وتركز على بيئة الأصول المبنية مع استثمارات كبيرة في إدارة المرافق، والعقارات والطاقة، والدعم التكنولوجي، وتكنولوجيا البناء الذكية.

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