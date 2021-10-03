«آي بي إم سي» إنترناشيونال تحصد جائزة «المهن المتميزة»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت شركة «آي بي إم سي» إنترناشيونال، ومقرها دبي، جائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً للجودة في إطار القطاع المهني، حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها التاسعة عشرة لعام 2021 ببرج الغرفة، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والفئة الجديدة المستحدثة (فئة النخبة المتميزة)، وبلغ عدد المؤسسات الفائزة (21) مؤسسة وشركة.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس شركة «آي بي إم سي - الإمارات» أن فوز الشركة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة المهن المتميزة يؤكد التزامها برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من حكومة دولة الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التميز الحكومي، وأصبحت من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة على مستوى العالم تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.

وأضاف: «إنه تقدير كبير لتطبيقاتنا المبتكرة المحددة في رؤية «آي بي إم سي» 2022، والتي بدأت في عام 2017 لدعم أنشطة التنويع في القطاع غير النفطي في جميع أنحاء الإمارات، ونشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونهنئ غرفة أبوظبي وأعضاء اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز على إتمامهم الدورة التاسعة عشرة بنجاح رغم التحديات في مواجهة جائحة كوفيد19.

وقال ساجيث كومار بي كي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي بي إم سي» إنترناشيونال: «تمنحنا الجائزة فائدة كبيرة ومستوى ثقة لتقديم نظام أكثر ابتكاراً واحترافية مع أفضل الممارسات التجارية لنظام تدفق التجارة العالمية من الإمارات العربية المتحدة».

وكانت جائزة الشيخ خليفة للامتياز كرمت الشركة في فئة المهن المتميزة، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة، بحضور معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، كما شهد الاحتفال عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وهم الدكتور محمد راشد الهاملي، والدكتور محمد سالم الظاهري، ويوسف علي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين لدى الدولة، وممثلو الشركات والقطاع الخاص.

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