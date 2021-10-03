«اسأل غرفة دبي» تسلط الضوء على أهمية المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

المصدر: دبي- البيان

تواصل غرفة دبي، تسليط الضوء على أهمية النسخة السادسة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي تنظمه غرفة دبي وإكسبو دبي، والذي يشكل حلقة وصل بين المنطقة والقارة الأفريقية، من خلال تعريف المجتمع المحلي بالكم الكبير من الفرص المتاحة التي توفرها هذه المنصة العالمية.

وأطلقت غرفة دبي، فيديو جديداً ضمن مبادرة «اسأل غرفة دبي»، على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعتبر جزءاً من مبادرة «منصة منتدى الأعمال»، شارك فيها عمر خان مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي، تحدث خلالها عن أهمية هذا المنتدى، وانعقاده ضمن إكسبو 2020 دبي، وعن أهمية دور دبي في بلورة علاقات شراكة استراتيجية، تعزز من مكانتها الرائدة، وجهة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وقال خان: تتمتع النسخة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، بأهمية خاصة، لأنها ستُقام تحت مظلة معرض إكسبو 2020، هنا في دبي. ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث محفزاً للانتعاش الاقتصادي في العالم، وهو المكان الذي تتواصل فيه العقول لصناعة المستقبل.

وأضاف: نتطلع إلى الترحيب بجميع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبصناع القرار، حيث ستتاح لهم الفرصة لفهم أفريقيا بشكل أفضل. لدينا العديد من رؤساء الدول، وأكثر من 30 وزيراً من بين الحضور، ولدينا حالياً ألف شخص سجلوا لحضور هذا الحدث.

وقال خان: تركز المكاتب الخارجية لغرفة دبي، والتي تمتلك 4 مكاتب في أفريقيا، في كل من إثيوبيا وموزمبيق وغانا وكينيا، على تعزيز التواصل بين أصحاب العلاقة المعنيين، في حين أن هناك فرصاً كبيرة للشركات للتعريف بمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها ومعرفتها مع دول أفريقيا. وسيُقدم المنتدى العديد من الفرص المختلفة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والكبيرة والمتوسطة الحجم، والمحترفين المستقلين، ومقدمي الخدمات والخبراء، وسيوفر المنتدى، العديد من المنصات للقاءات والاجتماعات، ومنها: المناطق المخصصة في المعرض، على سبيل المثال: القنوات المخصصة للأعمال بين الشركات B2B، ومن خلال الاجتماعات الخاصة التي تُعقد مع صانعي القرار رفيعي المستوى».

وأضاف: «يشهد المنتدى مشاركة عدد من الشركات الناشئة والكبيرة، التي تأسست ونمت في دبي، والتي سيكون بمقدورها استعراض مشاركتها في الدورات السابقة للمنتدى، ومن بين تلك الشركات، رُوَّاد الأعمال الذين شاركوا في آخر دورة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، والذين تمكنوا من تأسيس شركاتهم، والتوسع في المناطق التي أرادوها، من خلال الدعم الذي قدمته لهم غرفة دبي، ومنتدى الأعمال العالمي».

والمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021، ستنظمه غرفة دبي وإكسبو دبي، في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر في إكسبو. ويُعد الحدث، هو الأول في برنامج غرفة دبي الخاص بالمنتديات العالمية للأعمال في إكسبو دبي، في ظل كونها الشريك الرسمي لتكامل الأعمال لإكسبو دبي. وتشمل المنتديات الأخرى، التي تنظمها غرفة دبي، كلاً من المنتدى العالمي للأعمال في أمريكا اللاتينية، والمنتدى العالمي للأعمال في منطقة الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، الذي يُقام للمرة الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز