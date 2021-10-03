«ماجد الفطيم» تعيّن «ميس» لإدارة مشروعها التطويري «شمال الرياض» بالسعودية

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، إرساء مناقصة الإدارة والخدمات الاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية للاستشارات والإنشاءات، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، والذي سيقدم عند افتتاحه إضافة نوعية وعالمية المستوى لمقومات ومواقع الجذب السياحي والترفيهي في العاصمة السعودية.

ويؤكد مشروع «شمال الرياض» المتكامل التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية المملكة 2030، حيث يقع المشروع في المنطقة الأسرع نمواً في العاصمة السعودية.

وتم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، وبدأت الشركة في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم، الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو 1 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، والذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال سعودي أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير، تبلغ 300 ألف متر مربع، إضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية بإدارة علامة تجارية شهيرة، فضلاً عن الوجهات الترفيهية عالمية المستوى، ومن بينها «سكي السعودية»، والذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض، لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.

وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة «ميس» خطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع «شمال الرياض» بما فيه «مول السعودية»، والذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام، فإننا في «ماجد الفطيم» نؤكد التزامنا التام بالارتقاء بقطاعات الضيافة والترفيه والتسوق في الرياض، بما يسهم في تعزيز مكانتها عالمياً.

وتتمتع شركة «ميس» بخبرة عالمية واسعة في مجال استشارات وإدارة المشاريع، ومن بين أبرز إنجازاتها؛ أولمبياد لندن الصيفي 2012 و«إكسبو 2020 دبي». كما تمتلك «ميس» سجل شراكات حافلاً مع «ماجد الفطيم»، حيث تولت إدارة عمليات تطوير مشروع «مول الإمارات» وإعادة تطويره وتوسعته مؤخراً، بالإضافة إلى العمل على كل من «سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»،

وكانت «ماجد الفطيم» أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية «أيكوم»، لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، والذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة «ڤوكس سينما» وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم ومنطقة الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت».

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