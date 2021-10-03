غرفة رأس الخيمة وتشيلي يبحثان التعاون والفرص الاستثمارية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

استقبل محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، جورج فايز دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له، الذي أكد أن لدى دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص كل المقومات التنافسية لاستقطاب الاستثمارات التشيلية والعالمية المباشرة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة، مؤكداً استعداد بلاده تقديم كل ما لديها، ويميزها من خبرات في مجال الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن وجهتهم إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، جاء من منطلق اهتمام الإمارة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عصب الاقتصاد وما توفره من فرص عمل جديدة، وتعزز مرونة القطاعات الاقتصادية لاستعادة مسارات النمو المستدام، كما أن إمارة رأس الخيمة لديها من البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة والبيئة الحيوية، وما توفره من مزايا لوجستية للمستثمرين، يمكنها من استقطاب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة وكبار المستثمرين.

شهد اللقاء يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشروعات الشباب، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وأكد رئيس الغرفة خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين غرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر من جهة، والمؤسسات والشركات التشيلية، من القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع، من خلال تبادل أفضل الممارسات، والتجارب العالمية، واستعرض المشروعات والمبادرات والخدمات، التي أطلقتها الغرفة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

وتطرّق محمد النعيمي لمشاركة الغرفة في «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى بذل أقصى الجهود، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض «إكسبو»، حيث يوفر جناح الغرفة في «إكسبو 2020 دبي»، تجربة فريدة للزائرين والمشاركين من كل دول العالم، مسلطاً الضوء على الخدمات ومبادرات الغرفة المبتكرة، وتبسيط الإجراءات، والمشروعات والفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والسياحة والطاقة الشمسية والابتكار، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة رقمية جديدة متطورة، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة باتت اليوم تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة أكثر الدول، والحرص على التطوير المستمر تعزيزاً لتنافسية الإمارة، وتشجيعاً للاستثمار وتبادل الخبرات والمشاركة في المعارض المنظمة من قبل مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب، انطلاقاً من الحرص على دعم المستثمرين ورجال الأعمال، والتي تأتي ضمن مقدمة أولوياتنا، لقناعتنا الراسخة بأهمية بيئة الأعمال وتأثيرها على الإنتاج والإنتاجية، لافتاً إلى أن كل ذلك جعل الإمارة أكثر تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأصبحت وجهة مميزة للاستثمار.

ومن جهته، ثمّن جورج فايز دكرت سفير جمهورية تشيلي، جهود الغرفة وما تقدمه من خدمات ومبادرات للمستثمرين، وما تروج له من فرص استثمارية بالإمارة، تتيح تعزيز فرص التعاون المشترك بين بلاده وإمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن زيارتهم لإمارة رأس الخيمة لم تأتِ من فراغ، إنما بعد اطلاع مسبق على كل ما تقدمه إمارة رأس الخيمة، من تسهيلات للمستثمرين في كل القطاعات، وما تشهر به الإمارة في قطاع التصنيع في القطاع الطبي والصناعات الثقيلة والإسمنت وكذلك قطاع السياحة وشهرة جبل جيسي العالمية، لافتاً إلى أن جمهورية تشيلي تتميز بنمو اقتصادي متسارع، وبيئة استثمارية وتجارية منفتحة قائمة على سياسة الاقتصاد المفتوح، مع أحد أعلى معدلات حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الجنوبية، وأن بلاده هي الدولة ذات أكبر عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في العالم.

واستعرض سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن بلاده حرصت على مواكبة القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للدولة، وذلك من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية في جناحها بـ«إكسبو دبي»، وتشمل الأمن الغذائي، حيث ستستعرض أبرز صادراتها الغذائية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة، التي تخدم الأمن الغذائي على غرار الخدمات اللوجستية الداعمة لتجارة الأغذية، كما سيركز الجناح على الطاقة المتجددة وخصوصاً الهيدروجين الأخضر، أما المجال الثالث الذي سيستعرضه الجناح فيتجسد في الاستدامة والابتكار، لافتاً إلى أن تزامن فعاليات «إكسبو دبي» مع الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات يشكل بداية رائعة لحقبة جديدة في تاريخ الإمارات المبهر، مؤكداً حرص تشيلي الدائم على التعاون ودعم الدولة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

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