«إحصاء أبوظبي» يمنح شهادة مهنية بالإحصاءات الرسمية وشهادة زمالة

المصدر: أبوظبي – البيان

أطلق معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء- أبوظبي، مشروعاً لتطوير القدرات الإحصائية للموظفين المواطنين في الجهات الحكومية بأبوظبي، بهدف رفع كفاءتهم على إنتاج بيانات عالية الجودة، بما يتماشى مع متطلبات الإمارة لبناء نظام إحصائي شامل، وينقسم المشروع إلى برنامجين تدريبيين، الأول بالتعاون مع كلية نوفا للإدارة والمعلومات في جامعة لشبونة- البرتغال، والثاني الزمالة في الإحصاءات الرسمية بوظبي.

وينقسم البرنامج التدريبي بالتعاون مع كلية نوفا إلى 5 مسارات، تتضمن كل منها 4 دورات منفصلة تستغرق كل منها 3 أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية تنتهي باختبار معتمد، ويحصل الخريج على شهادة مهنية، وتبدأ الدورات بأساسيات علم الإحصاءات الرسمية، ثم تنتقل إلى إدارة البيانات، وتحليل البيانات، وعلم البيانات، ودورات تطبيقية، ما يمكن المشارك من التعامل بكفاءة عالية مع التخصصات المختلفة في مجال الإحصاء وعلوم البيانات.

ويمنح المسار المتقدم في البرنامج التدريبي الثاني، شهادة الزمالة في الإحصاء لإمارة أبوظبي، بعد اجتياز 15 دورة تدريبية بواقع 120 ساعة تدريب تنتهي باختبار معتمد، يتوافق مع منهج وتصميم الاختبار في الجمعية الإحصائية الملكية. وسيكتسب المشاركون في البرنامج معرفة عملية عميقة بعلم الإحصاءات الرسمية، والقدرة على تحديد وتطبيق مجموعة واسعة من المفاهيم والتقنيات الإحصائية.

وقال أحمد محمود فكري المدير العام لمركز الإحصاء-أبوظبي: إن من الأهداف الاستراتيجية للمركز تطوير نظام إحصائي متكامل وإدارة وتنظيم العمل الإحصائي بالإمارة وتطوير القدرات الإحصائية، وتمكين الجهات الحكومية لإنتاج الإحصاءات الرسمية والبيانات الإحصائية والمساهمة في تدريب وتعزيز القدرات الإحصائية، وتوحيد طرق العمل والمنهجيات، وهو ما يعمل عليه المركز باستمرار، وأشار إلى أن الشهادات معتمدة على المستوى العالمي، ومن الأفضل في هذا المجال.

وقالت رابعة بني ياس، مديرة معهد التدريب الإحصائي: إن هذا البرنامج التدريبي الثري جداً في محتواه، يطرح للمرة الأولى في المنطقة، بهدف تطوير وتعزيز القدرات الإحصائية في أبوظبي، بما يتماشى مع متطلبات الإمارة لبناء نظام إحصائي شامل، وهي المهمة الرئيسية للمعهد.

وأضافت: إن التعاون مع كلية نوفا للإدارة والمعلومات بجامعة لشبونة والجمعية الإحصائية الملكية جاء من منطلق أن البرامج التعليمية والتدريبية، التي تقدمها في مجال الإحصاء وعلم البيانات تم تطويرها مع البنك المركزي للاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد. سيكون المشاركون في نهاية البرنامج قادرين على تطبيق مجموعة واسعة من المفاهيم والتقنيات الإحصائية في مؤسساتهم، وعلى أرض الواقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز