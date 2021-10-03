مصرف أبوظبي الإسلامي يعزز محفظة خدماته ومنتجاته لإدارة الثروات بإطلاق منصّة شاملة ومخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق منصّة خدمات مخصصة لإدارة الثروات ليصبح بذلك أول مصرف إسلامي في الإمارات يقدم منصّة متعددة القنوات تتيح للعملاء تجربة مريحة وشفافة في إدارة استثماراتهم.

وتوفر منصّة خدمات إدارة الثروات التي يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية واللابتوب والأجهزة المكتبية، حلولاً شاملة تمنح العملاء رؤية متكاملة بخصوص محافظهم الاستثمارية والقدرة على قياس وتتبع أداء أصولهم وممتلكاتهم. فضلاً عن ذلك، تتيح هذه المنصّة الوصول إلى معلومات وبيانات مهمة عبر واجهة مستخدم بسيطة وآمنة، مما يمكّن العملاء من إنشاء خططهم الاستثمارية والتداول بشكل مباشر ضمن حزمة من الخيارات الاستثمارية.

وقال سيف العلكيم، رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: يأتي الابتكار وتعزيز تجربة العملاء في صميم استراتيجية نمو مصرف أبوظبي الإسلامي، وانسجاماً مع هذه المساعي والجهود المبذولة جاء إطلاق منصّة خدمات إدارة الثروات وذلك تأكيداً على التزامنا بإيجاد حلول مبتكرة قادرة على معالجة احتياجات عملائنا المتزايدة. ومن خلال هذه المنصّة المبتكرة، سيتمكن العملاء من الوصول إلى محافظهم المالية وإدارتها أينما ووقتما كانوا بسهولة تامة وبشكل آمن، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف.

توفر وحدة إدارة الثروات مجموعة متنوعة من منتجات إدارة الثروات، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء ووفقاً لرغبتهم في المخاطرة وتوقعاتهم الخاصة بتحقيق العوائد الاستثمارية، بما في ذلك برنامج «خطتي» والذي يوفر خططاً مخصصة للادخار والاستثمار، هذا بجانب منتجات الأسهم الخاصة والمنتجات المُهيكلة منخفضة المخاطر والصناديق الاستثمارية المشتركة من أطراف ثالثة وغيرها من منتجات استثمارات الصكوك وحلول الاستثمارات البديلة.

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