شراكة استراتيجية بين «دبي كوميرسيتي» ومنصة «علي بابا كلاود»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصة «علي بابا كلاود»، ذراع التكنولوجيا الرقمية والسحابية لمجموعة علي بابا، بهدف تقديم خدمات التسويق الرقمي وتحليلات المتعاملين، بما يدعم مستهدفاتها الرامية إلى توفير عمليات وخدمات مُبتكرة تلبي متطلبات أعمال التجارة الإلكترونية.

وستقدم منصة «علي بابا كلاود» بموجب الاتفاقية حلولها السحابية المتقدمة وتقنيات الذكاء الرقمي، مما يوفر لمتعاملي «دبي كوميرسيتي» عمليات تجارة سلسة عبر الإنترنت. في حين تسعى «علي بابا كلاود» من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضورها على مستوى المنطقة، ودعم مختلف الأعمال المبتكرة في «دبي كوميرسيتي».

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) وعضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»: «توفر «دبي كوميرسيتي» لمتعامليها منظومة متطورة تُسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تضم مختلف الحلول والعناصر الممُكنة لتعزيز حضورهم الإقليمي في «دبي كوميرسيتي»، ودعمهم لرفع مستوى كفاءتهم التشغيلية واستدامة أعمالهم ونموها. وتعتبر الشراكة مع منصة «علي بابا كلاود» دليلاً على التزامنا بدمج وتوفير أحدث الحلول التقنية المتقدمة ضمن محفظة خدماتنا، بما يعزز من تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى العمليات. إذ يلعب شركاؤنا دوراً مهماً في تمكين عمليات الشركات الإلكترونية الإقليمية على مستوى المنطقة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق النمو لقطاع التجارة الإلكترونية».

و«علي بابا كلاود» التي تأسست في 2009 هي ذراع التكنولوجيا الرقمية والسحابية في مجموعة علي بابا، ورائدة في مجال البنية التحتية كخدمة «IaaS» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة من بين أفضل ثلاث شركات في توفير حلول خدمات السحابة حول العالم بحسب «غارتنر». وهي توفر للشركات حلولاً فعّالة من حيث التكلفة لمساعدة الشركات على تحقيق مستهدفات التحول الرقمي الخاصة بهم، إضافة إلى منصة ذكية لدمج حلول ومنتجات أخرى من «علي بابا» ضمن منظومتهم العالمية.

وجرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربع بتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز