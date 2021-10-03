200 % نمو معارض الشارقة بالنصف الأول2021

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة في تصريح خاص لـ«البيان الاقتصادي» أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً إقليمياً في قطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال النجاح الذي حققه مركز إكسبو الشارقة في استئناف أنشطة الفعاليات مع الحرص التام على الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث بلغت نسبة زيادة عدد المعارض والمؤتمرات التي شهدها المركز خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 200%، ليواصل إنجازاته في تحقيق تعافي صناعة المعارض متوجاً الربع الأخير من العام الحالي بأجندة من 16 معرضاً وفعالية محلية وإقليمية وعالمية سيستضيفها وينظمها في الشارقة وفي فرعيه بخورفكان والذيد، مبيناً أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في تعزيز المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

أنشطة

وقال إن مركز إكسبو الشارقة يستهل أنشطته للفترة المقبلة بسلسلة من الفعاليات التي تغطي قطاعات مهمة مثل القطاع العقاري والاتصال الحكومي والمجوهرات والذهب والتعليم والثقافة وتجارة التجزئة، ومن أبرز هذه الفعاليات منتدى الاتصال الحكومي و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» و«المعرض الوطني للتوظيف» و«معرض التعليم الدولي»، والدورة الثامنة من معرض الشارقة العقاري «إيكرس» إلى جانب العديد من معارض قطاع التجزئة المتنوعة.

تعزيز

وأوضح المدفع أن الأوضاع التي أفرزتها جائحة «كوفيد 19» ساهمت في التركيز بصورة أكبر على أهمية المعارض وعلاقتها المتلازمة مع انتعاش الاقتصاد كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، وانطلاقاً من ذلك حرص مركز إكسبو الشارقة على تكثيف جهوده لإعادة الزخم لقطاع المعارض والمؤتمرات في الشارقة وتمكينه من تحقيق مساهمة فاعلة في تنشيط الحركة السياحية وتنويع مصادر الدخل. وقال: نجحنا في تحقيق هذه المستهدفات وهذا ما يعكسه الزيادة الكبيرة في نسبة نمو المعارض التي شهدها المركز خلال عام 2021، حيث تمكن إكسبو من استضافة 20 حدثاً في عام 2020 ونحن في طريقنا لاختتام تقويم كامل لأكثر من 40 حدثاً العام.

حرص

وأكد المدفع حرص المركز على المساهمة في تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في صناعة المستقبل وترسيخ مكانة وحضور إمارة الشارقة على الخارطة الاقتصادية والسياحية الإقليمية والعالمية، عبر تطوير صناعة المعارض في الإمارة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة.

جاهزية وتعاون

وعن دور «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وآليات العمل التي يعتزم إكسبو الشارقة تنفيذها لتحقيق الاستثمار الأمثل منه، قال المدفع: إن هذا الحدث العالمي يدعم موقع الإمارات عالمياً، كوجهة اقتصادية وسياحية واستثمارية، مشيراً إلى أن إكسبو الشارقة حريص على المساهمة في إنجاح الحدث العالمي.تنوع وأشار المدفع إلى أن هذا التنوع والزخم في أجندة الفعاليات التي يعتزم المركز استضافتها وتنظيمها خلال الربع الأخير من العام الجاري يأتي في إطار الاستراتيجية التي نعتمدها لتلبية احتياجات السوق ومجتمع الأعمال والمساهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإمارة الشارقة على مختلف المستويات، حيث تتضمن الأجندة فعاليات تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي للشارقة، ومن أبرز هذه الفعاليات تنظيم معرض الشارقة العقاري - إيكرس ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات . كما يسعى المركز إلى تنظيم واستضافة 5 معارض متخصصة بالأزياء والإلكترونيات والمفروشات بهدف دعم قطاع التجزئة وتحفيز حركة المبيعات.

فعاليات

وعن دور إكسبو الشارقة في تعزيز المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارة على الساحة الثقافية العالمية، ودعم النهج الذي تتبناه على صعيد تنمية الموارد والطاقات البشرية وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، أشار المدفع إلى أن الشارقة وضعت سياسات ثقافية مبتكرة ضمن خطط وبرامج لتوسيع ونشر الثقافة خلال السنوات الماضية، من خلال ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتغدو إمارة الشارقة عاصمة ثقافية بامتياز.

الوسطى والشرقية

أكد المدفع سعي المركز إلى تنظيم المعارض المتميزة في المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بشكل دائم، للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أجندة الفعاليات في إكسبو خورفكان والذيد تتضمن للفترة المقبلة 5 معارض متخصصة، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض قراءة بلا حدود الذي سينظم في مركز إكسبو خورفكان في الفترة حتى 10 أكتوبر. في حين تشهد أجندة إكسبو الذيد في الـ 9 من نوفمبر تنظيم النسخة الثالثة من الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو معرض «التخييم والمغامرات 2021».

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