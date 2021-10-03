99.9 مليار درهم تمويلات البنوك لعقارات دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

ضخت البنوك المحلية أكثر من 99.9 مليار درهم، لتمويل 15,328 صفقة رهن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية اطلع عليها «البيان الاقتصادي».

ويظهر سوق الرهونات العقارية نمواً لافتاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقفز معدل النمو 50%، وصعد ما سجله سوق التمويل العقاري في دبي من 88.8 مليار درهم خلال 8 أشهر إلى 99.9 مليار درهم، خلال 9 أشهر بزيادة 11.1% خلال شهر واحد.

وطبقاً للبيانات ذاتها فقد توزّع المبلغ الإجمالي للرهون على 8939 شقة سكنية وتجارية و1963 مبنى وفيلا سكنية و1995 قطعة أرض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات. أما المناطق الأعلى رهناً للوحدات السكنية والتجارية فقد كانت على التوالي من حصة مناطق وادي الصفا 3 ونخلة جميرا وجميرا فييلج سركل، ومنطقة برج خليفة والكفاف ومرسى دبي، في حين كانت المشاريع الأعلى رهناً للفلل السكنية على التوالي من حصة دبي هيليز، والمدينة المستدامة وتاون سكوير وميرا واليلايس 2 وموتور ستي ومعيصم الأول وسيرينا وجميرا فييلج سركل. وكانت المناطق الأعلى رهناً للأراضي السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات على التوالي من حصة مناطق دبي هيليز ومدينة محمد بن راشد الحي 1 وجميرا غولف وداماك هيلز والمرابع العربية، ومدن ودبي مارينا وابراج بحيرات جميرا وأكويا أوكسجين.

ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة، يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً.

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