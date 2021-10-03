«ريليانس إنداستريز» تؤسس شركة للمنتجات البترولية في الإمارات

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قالت شركة ريليانس إنداستريز التي يسيطر عليها الملياردير موكيش إمباني، إنها أسست شركة مملوكة بالكامل لها في الإمارات لتجارة النفط والبنزين والمنتجات البيتروكيماوية والسلع الزراعية، وذلك في بيانات لبورصة الأوراق المالية أمس.

وتأتي الخطط عقب إعلان في يونيو الماضي أن القطب الهندي سوف يستثمر في مشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإنتاج الكيماويات التي يمكن استخدامها للبنية التحتية والسلع الاستهلاكية وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

واستثمرت «ريليانس» مليون دولار في الفرع الجديد المسمى «ريليانس انترناشونال ليمتد»، وفقاً للبيانات التي تم تقديمها أمس ولم تبدأ الوحدة العمليات التجارية بعد.

وقالت «ريليانس» إنه لا يمكن تصنيف الاستثمار في الشركة الجديدة على أنه «تعامل طرف ذي صلة» ولم يتم طلب أي موافقة تنظيمية. وتشغل الشركة أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم في ولاية غوجارات بغرب الهند.

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