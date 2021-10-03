8.5 % نمو سوق السلع الفاخرة في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت «آي إم إيه آر سي جروب» الأمريكية أن تنمو سوق السلع والمُنتَجَات الفاخرة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مُرَكّب 8.5% في فترة الأعوام الخمسة المُقبلة التي تمتد من 2021 إلى 2026.

وبحسب تقرير أصدرته «آي إم إيه آر سي جروب» أمس، فإن اقتناء السلع الفاخرة يُعد اتجاهاً مهماً سائداً في المُجتمع الإماراتي، وجزءاً رئيساً من شخصية المُستهلك.

وأكد التقرير أن الإمارات تُعد واحداً من أكبر أسواق السلع والمُنتَجَات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وأوضح أن توافر العلامات التجارية العالمية الفاخرة في عدد كبير من المتاجر في أنحاء الدولة كافة، وبصفة خاصة دبي وأبوظبي، ساهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة إقليمية وعالمية رئيسة للتسوق، وخاصة التسوق بُغية ابتياع المُنتجات الفاخرة.

وأفاد التقرير بأن ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات ساهم بقوة في نمو سوق السلع الفاخرة بالدولة.

وأضاف إن ثمة عوامل أخرى ساهمت أيضاً في هذا النمو، ومنها مكانة الإمارات وجهة سياحية رئيسة في المنطقة، ارتفاع الدخل المُتاح للإنفاق لدى شريحة كبيرة من المستهلكين في الدولة، الأمر يُساهم في استدامة مبيعات البضائع الفاخرة، فضلاً عن الزيادة المُتسارعة في أنشطة النمو الحضري بالإمارات، ما تمخض عنه زيادة مُتسارعة أيضاً في عدد مراكز التسوق بالدولة، وخاصة المراكز التي تعرض علامات تجارية عالمية فاخرة.

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