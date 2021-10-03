7803 حسابات جديدة في سوق دبي المالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي 7803 حسابات جديدة خلال التسعة أشهر الأولى فيما أضافت 1556 حساباً خلال سبتمبر وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة بواقع 367 حساباً ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 189 حساباً ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 189 حساباً يليه «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» نحو 152 حساباً و«الدولية للأوراق المالية» 108 حسابات.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» سادساً بـ 70 حساباً ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» 70 حساباً ثم «الرمز كابيتال» 69 حساباً و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» 51 حساباً و51 حساباً لـ«الأنصاري للخدمات المالية» و34 حساباً «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» و27 «الضمان للأوراق المالية».

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