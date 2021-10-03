10 شركات وساطة تستأثر بـ 77 % من تداولات سوق دبي بقيمة 60 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة، من بين 29 شركة عاملة في سوق دبي المالي، على نحو 77.2%، أو ما يعادل 60 مليار درهم، من إجمالي تعاملات الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والبالغة نحو 77.4 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، بحصة نحو 12.4 مليار درهم، ما يعادل 16.06%. وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» ثانية، بنحو 8.76 مليارات، ونسبة 11.32% من إجمالي التداول بالسوق.

ترتيب

وحلت في المركز الثالث «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، بنحو 8.6 مليارات درهم، ونسبة 11.14%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 7.09 مليارات، ونسبة 9.17%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، بنحو 5.98 مليارات، ونسبة 7.73%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، بنحو 5.46 مليارات درهم، ونسبة 7.06%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية»، بحصة 4.16 مليارات، ونسبة 5.38%، تلاها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية»، بنحو 2.86 مليار درهم، بنسبة 3.7%.

وجاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» تاسعة، بنحو 2.5 مليار درهم، بنسبة 3.24%، ثم «الضمان للأوراق المالية» بحوالي 1.9 مليار درهم، بنسبة 2.46%، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.77 مليار درهم، بنسبة 2.3%، يتبعها «الدولية للأوراق المالية» بنحو 1.76 مليار درهم، أو ما يعادل 2.28%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية»، بما يعادل 2.26%، أو 1.75 مليار درهم، يتبعها «المشرق للأوراق المالية» بحصة 2.14%، تعادل 1.65 مليار درهم.

حصص

بلغت حصة شركة «سيكو للوساطة المالية»، نحو 1.8 %، تعادل 1.39 مليار درهم، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بنحو 1.37 مليار درهم، وحصة 1.78 %، و«آر إم زد إم» بنسبة 1.4 %، تعادل 1.08 مليار درهم، يتبعها «الأنصاري للخدمات المالية»، بحصة 1.35 %، أو 1.04 مليار درهم، و«دار التمويل» 1.18 %، أو ما يوازي 915.48 مليون درهم، «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنحو 1.16 %، أو ما يعادل 901.48 مليون.

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