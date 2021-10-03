189 مليار درهم تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي إلى 189.4 مليار درهم بوزن 10.15 ملايين طن خلال العام الماضي، وذلك وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، بفضل إمكاناتها التصديرية المتنامية والجهود المتخذة لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي شكلت نحو 13.5% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم والبالغة 1.4 تريليون درهم في 2020، وذلك رغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية العام المنصرم، بسبب جائحة «كوفيد 19».

إيطاليا تتصدر

استحوذت 5 دول فقط من إجمالي 28 دولة على نحو 73% من تجارة الدولة مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، وتصدرها إيطاليا بنحو 40.2 مليار درهم ثم ألمانيا 31.5 مليار درهم، يليها المملكة المتحدة 29.4 مليار درهم، وفرنسا 19.7 مليار درهم وبلجيكا 16.9 مليار درهم.

وتوزعت تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي العام المنصرم إلى واردات بقيمة 133.8 مليار درهم بوزن 8.14 ملايين طن، وصادرات بقيمة 27.5 مليار درهم بوزن 1.417 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 28 مليار درهم بوزن 592.7 ألف طن.

صادرات وطنية

وتضمنت قائمة أبرز صادرات الإمارات لدول الاتحاد الأوروبي الذهب الخام أو نصف مشغول بقيمة 17.49 مليار درهم والألمنيوم الخام 2.68 مليار درهم ومنشآت حديدية وأجزائها 903 ملايين درهم، وأسلاك وكابلات وغيرها من موصولات معزولة للكهرباء 526 مليون درهم.

وعلى صعيد الواردات جاءت السيارات في الصدارة بقيمة 8.47 مليارات درهم ثم الأدوية 7.56 مليارات درهم يليها محركات دفع بقيمة 5.03 مليارات درهم، وذهب خام أو نصف مشغول 4.9 مليارات درهم وألماس 4.8 مليارات درهم، وفى جانب إعادة التصدير جاء الألماس في الصدارة بقيمة 7.38 مليارات.

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