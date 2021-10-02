ختام ناجح لمهرجان دبي للمفروشات بمشاركة 60 علامة تجارية

المصدر: دبي- البيان

اختتم مهرجان دبي للمفروشات دورته الثالثة بنجاح كبير، حيث شهد على مدار 12 يوماً من 19 وحتى 30 سبتمبر 2021، إقامة مجموعة واسعة من العروض الترويجية والتخفيضات، والفعاليات والأنشطة والتجارب المتنوعة، وكذلك ورش العمل بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية من أكبر العلامات للأثاث والتجهيزات المنزلية في دبي، والتي قدمت بدورها للمتسوقين فرصاً كثيرة للاستفادة من عروضها المتميزة، وأيضاً نصائحها التي قدمتها لهم لإضفاء لمسات جمالية على منازلهم سواء من الداخل أو الخارج.

كما استضاف المهرجان أكثر من 7 ورش عمل خاصة بعشاق التصميم الداخلي، بما فيها ورشة أقامتها العلامة التجارية المميزة «ذ-ون» حول «كيفية تنسيق الديكور المنزلي»، وكذلك ورشة عمل حول «الديكورات مقبولة التكلفة» للعلامة التجارية يوسك JYSK، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى أقامها حي دبي للتصميم، تم خلالها تقديم نصائح حول «التصاميم المنزلية الفاخرة والأنيقة». وأيضاً أتاح المهرجان للمتسوقين فرصة مثالية لاستكشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية المستقلة، والشركات الصغيرة المتميزة خلال فعالية «آرتي» ماركت ARTE في مركز تايم سكوير بدبي، والتي استضافت أكثر من 70 شركة صغيرة خلال أيام المهرجان، جنباً إلى جنب مع حي دبي للتصميم الذي احتضن ما يزيد على 20 من متاجر البوتيك وعلامات التجهيزات والمفروشات المنزلية الفاخرة.

كما حرص مهرجان دبي للمفروشات على تلبية تطلعات مختلف الزوار من خلال تقديم جوائز عبارة عن قسائم هدايا بقيمة 500,000 درهم لأكثر من 100 متسوق عبر مجموعة من عروض تسوّق واربح، وتجديد ديكورات المنزل، والسحوبات، والتي قدّمتها مجموعة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة بالأثاث والتجهيزات المنزلية وكذلك مراكز التسوّق، بما في ذلك، مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، ودبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا بجبل علي، ونخيل مول، وسوق التنين. وشهدت دورة العام الحالي من المهرجان إضافة جديدة وفريدة من نوعها تمثّلت في عرض التخفيضات الحصري من علامة ايكيا، والذي قدّم للمتسوقين تخفيضات وصلت حتى 90 بالمئة شملت مئاتٍ من منتجات التجهيزات المنزلية وقطع الأثاث والإكسسوارات.

ويُعتبر «مهرجان دبي للمفروشات» أحد المهرجانات المهمة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم إلى جانب هذا المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات المفضلة، ومهرجانات التسوق، والعروض الترويجية العائلية والتجارب الفريدة التي تدخل السعادة إلى نفوس سكان المدينة وزوارها. ويتضمن التقويم أيضاً إقامة مهرجانات وفعاليات وعروض ترويجية لمناسبات موسمية متنوعة، والهادفة إلى دعم قطاع التجزئة في دبي، وتعزيز دوره كمساهم رئيسي في اقتصاد الإمارة.

وقد أعرب أصحاب المحلات التجارية المتخصصة بالمفروشات المنزلية الذين شاركوا في المهرجان عن سعادتهم بالنتائج التي حققوها مع تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات، ما يدل على أهمية تنظيم هذا المهرجان على قطاع التجزئة في دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يواصل مهرجان دبي للمفروشات تحقيق معدلات نمو منذ انطلاقته الأولى في عام 2019. كما استطاع المهرجان في دورته الثالثة التي اختتمت مؤخراً تحقيق نجاح ملحوظ من خلال المشاركة الواسعة للعلامات التجارية المتخصصة بالأثاث والتجهيزات المنزلية التي قدمت بدورها عروضاً ترويجية وتخفيضات، وتجارب متميزة للمتسوقين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المبيعات وأعداد الزوار. وإننا سعداء بما تم تقديمه لإثراء تجارب سكان دبي وزوارها، ونتطلع لمواصلة هذه النجاحات خلال دورات المهرجان المقبلة».

وقال رائد دبس، المدير العام لشركة انتيريرز: «يُعتبر مهرجان دبي للمفروشات فعالية رئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، ويحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لعلامتنا نظراً لدوره في تسليط الضوء على قطاع المفروشات والديكورات المنزلية في دبي. وبوصفنا علامة تجارية محليّة لها حضورها القوي في السوق لأكثر من 50 عاماً، فإننا نفخر بالمكانة التي وصل إليها القطاع في الوقت الحالي، ونشيد بالالتزام الراسخ الذي تبديه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تجاه قطاع التجزئة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات والعروض الترويجية».

وعلّق سمير جين، الرئيس التنفيذي، هوم سنتر: «كوننا أحد أكبر متاجر التجزئة متعددة القنوات للمفروشات المنزلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هدفنا هو أن نقدم لعملائنا مجموعات أثاث وديكوراً منزلياً منتقاة بعناية. لطالما كانت استجابة العملاء المذهلة هي ما يعزز الثقة لدينا في هوم سنتر، ومكنتنا الشراكة مع النسخة الثالثة من مهرجان دبي للمفروشات من التأكيد على سمعتنا كعلامة تجارية مفضلة».

ومن جهتها قالت كلیر أباد، مدیرة عملیات البیع بالتجزئة لدى ذ-ون توتال ھوم إكسبیرینس، العلامة التجاریة المحلیة للمفروشات في دولة الإمارات: «مھرجان دبي للمفروشات بالنسبة لنا ھو بمثابة الكرز على الكعكة في تقویمنا السنوي. إنھا طریقة رائعة للاحتفال بقطاع البیع بالتجزئة للدیكورات والمفروشات المنزلیة، وهو الوقت المثالي لنا لعرض تشكیلة خریف ذ-ون 2021، واستضافة عائلتنا، وأصدقائنا، ومعجبینا، وضیوفنا».

والتزمت المتاجر ومراكز التسوق التي شاركت في مهرجان دبي للمفروشات، بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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