300 عارض في النسخة 48 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن مشاركة 300 عارض في فعاليات النسخة الـ48 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي يقام خلال الفترة من 5 ـ 9 أكتوبر المقبل، وذلك مع استكمال المركز لكافة استعداداته لاستضافة أكبر المعارض التجارية المتخصصة في صناعة المجوهرات والساعات في المنطقة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في المعرض الذي ينظمه ويستضيفه إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، البحرين والصين وكندا واليابان ولبنان وليتوانيا وباكستان والسعودية، واليمن، وتركيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، ومالطا، والولايات المتحدة إضافة إلى الإمارات.

ويمتد الحدث على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويستقطب أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات والتي ستقدم لزوار المعرض فرصة استكشاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس التي تحمل توقيع أهم الأسماء في أسواق المجوهرات الخمسة الأشهر على مستوى العالم في كل من إيطاليا وهونغ كونغ والهند وسنغافورة وتايلاند.



مكانة رائدة

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن المشاركة الواسعة بالمعرض هذا العام يؤكد المكانة الرائدة التي استطاع تحقيقها كواحد من أهم معارض المجوهرات والساعات في المنطقة، مشيراً إلى أن استعدادات إكسبو الشارقة لهذا الحدث تمت وفق أعلى درجات المهنية والحرفية لضمان الصحة والسلامة للعارضين والزوار والمشاركين بالدرجة الأولى، وتقديم نسخة مميزة تتضمن عرضاً لأحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.

وأكد أهمية الحدث في دعم صناعة الذهب والمجوهرات بالدولة لا سيما أنها تعد أحد أكبر المراكز العالمية لتجارة الذهب، إذ تستحوذ على نحو 14% من تجارة الذهب في العالم، فيما تستحوذ هذه التجارة على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، منوهاً إلى أن دول المنطقة تتميز باهتمامها بالمجوهرات والساعات الفخمة والثمينة نتيجة ارتفاع دخل الفرد والذي يلعب دوراً في زيادة اقتناء أحدث المنتجات الفاخرة والتصاميم المميزة التي يتم طرحها في السوق، وهو ما عزز بدوره من أهمية المعرض ونموه المتواصل وتحوّله إلى أحد أهم الفعاليات التي يستضيفها «إكسبو الشارقة».

ويقدم المعرض عرضاً لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم. وتتاح الفرصة لزوار المعرض للفوز بجوائز قيّمة ومن ضمنها سيارة بي إم دبليو x2، إضافة إلى المشاركة في السحوبات اليومية على جوائز من الذهب والألماس.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه، أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الخميس من 12 ظهراً حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 3 مساء حتى 11 مساء، وهناك مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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