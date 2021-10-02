9.2 مليارات دولار تستقطبها الأسهم العالمية

المصدر: لندن – رويترز

كشف مسح أجراه «بنك أوف أمريكا»، أمس، أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات متواضعة على حساب صناديق النقد والذهب حتى في الوقت الذي اصطدمت فيه الأسواق العالمية بعقبات قاسية الأسبوع الماضي الذي هيمنت عليه مخاوف حيال سقف الدين الأمريكي ونقص الطاقة في أوروبا والصين.وعلى أساس أسبوعي، ضخّ المستثمرون 9.2 مليارات دولار في الأسهم و8 مليارات دولار في السندات، بينما استردوا ما قيمته 0.6 مليار دولار من الذهب و6.6 مليارات دولار من النقد على الترتيب. وبالبحث على نحو أكثر عمقاً تدفقت الاستثمارات على نحو أوسع صوب قطاعات الشركات المالية والطاقة والشركات ذات رأس المال المحدود، بينما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوح تدفقات كبيرة بفعل ارتفاع عوائد السندات.

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