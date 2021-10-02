دبي تتصدر إقليمياً في استقطاب رأس المال الجريء

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت دبي مرتبة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 30 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بأكثر مُدُن العالم استقطاباً لرأس المال المُجازِف (الجريء)، ضمن مؤشر «الابتكار في الأعمال التجارية»، الصادر عن منصة «فينوم» الهولندية المتخصصة في خدمات التمويل بين الشركات.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «فينوم» وأرفقته بالمؤشر، حصلت دبي في هذا المؤشر الفرعي على رصيد 63.11 من أصل 100 نقطة.

كما جاءت دبي في المركز الأول إقليمياً والــ 32 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بتمويل الشركات الناشئة. وحصلت دبي في هذا المؤشر الفرعي على رصيد 54.13 نقطة.

وحققت دبي أداءً جيداً أيضاً على مؤشرات فرعية أخرى، ومنها «تقنية المعلومات والبرمجيات»، «الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة»، و«الابتكار في التقنية المالية».

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